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Delhi Mayor Election Result : भाजपा के प्रवेश वाही दिल्ली के नए महापौर, कांग्रेस उम्मीदवार जहीर बड़े अंतर से हारे

भाजपा के वरिष्ठ पार्षद प्रवेश वाही (Pravesh Wahi) को बुधवार को दिल्ली का नया महापौर चुना गया है। उन्होंने महापौर चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार जहीर को बड़े अंतर से हराया। इस चुनाव में कुल 165 सांसदों, विधायकों और पार्षदों ने मतदान किया था। डाले गए सभी मतों को वैध पाया गया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ पार्षद प्रवेश वाही (Pravesh Wahi) को बुधवार को दिल्ली का नया महापौर चुना गया है। उन्होंने महापौर चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार जहीर को बड़े अंतर से हराया। इस चुनाव में कुल 165 सांसदों, विधायकों और पार्षदों ने मतदान किया था। डाले गए सभी मतों को वैध पाया गया। प्रवेश वाही (Pravesh Wahi)  को कुल 156 मत प्राप्त हुए। वहीं, कांग्रेस उम्मीदवार जहीर को केवल नौ मत मिले। इस तरह, प्रवेश वाही ने जहीर को 147 मतों के भारी अंतर से पराजित किया। यह भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक जीत है।

पढ़ें :- 'BJP के पैसे से हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनवा रहा है...' AAP सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप

भाजपा की मोनिका पंत उपमहापौर पद पर निर्वाचित हुई

उपमहापौर पद के चुनाव में मतदान नहीं कराया गया। कांग्रेस ने महापौर पद के चुनाव में मिले मतों को स्वीकार किया। इस तरह भाजपा की मोनिका पंत उपमहापौर (Monica Pant  Deputy Mayor) पद पर निर्वाचित हुई।

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