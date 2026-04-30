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Aaj Ka Rashifal 30 April: इन राशि के लोगों के आज धन लाभ के हैं योग, रुके हुए काम होंगे पूरे

आज का राशिफल 30 अप्रैल 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

Aaj Ka Rashifal 30 April: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…मिथुन राशि के लोग आज थोड़ा सतर्क रहें।

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मेष – आज ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। कार्यक्षेत्र में तेजी दिखेगी लेकिन जल्दबाजी से बचें। परिवार का सहयोग मिलेगा। हनुमान जी का ध्यान करें।

वृषभ – आज धन और करियर में धीरे-धीरे प्रगति होगी। नई योजना बनाने का अच्छा समय है।आज निवेश सोच-समझकर करें।

मिथुन – आज थोड़ा सतर्क रहें। काम में गलती या तकनीकी परेशानी हो सकती है। आज जल्दबाजी से बचें, ध्यान केंद्रित रखें।

कर्क – आज संचार और नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा। नए संपर्क भविष्य में मदद करेंगे। आज करियर में अवसर बढ़ेंगे।

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सिंह – आज मान-सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। आज अहंकार से बचें।

कन्या – आज रिश्तों और साझेदारी में सावधानी रखें। सोच-समझकर निर्णय लें। आज माता लक्ष्मी की पूजा करें।

तुला – आज मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है। काम का दबाव रह सकता है। धर्म कर्म में मन लगेगा। पारिवारिक शांति बनी रहेगी।

वृश्चिक – आज सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा और मित्रों से सहयोग मिलेगा। धन लाभ के योग हैं। आज रुके हुए काम पूरे होंगे।

धनु – आज करियर में सावधानी जरूरी है। बड़े फैसले सोच-समझकर लें। आज धैर्य रखें।

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मकर – आज पुराने काम पूरे होंगे। रिश्तों में सुधार आएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी की तलाश पूरी होगी।

कुंभ – आज खर्चों पर नियंत्रण रखें। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। बजट बनाकर चलें।

मीन – आज रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा।

 

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