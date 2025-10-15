  1. हिन्दी समाचार
  2. IPL
  3. 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का रिकार्ड

14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का रिकार्ड

सचिन तेंदुलकर जिन्हे लोग क्रिकेट का भगवान मानते है। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में बहुत रिकॉड बना रखे है, जिसके आस पास भी कोई अन्य क्रिकेटर नहीं है। सचिन तेंदुलकर का एक रिकॉड अब 14 वर्षीय बालक ने तोड़ दिया है। बिहार के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में रणजी ट्राफी में बिहार के लिए उपकप्तानी कर सचिन तेंदुलकर का रिकार्ड तोड़ दिया है। इस से पहले सबसे कम उम्र में उपकप्तानी करने का रिकार्ड सचिन तेंदुलकर के पास था।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) जिन्हे लोग क्रिकेट का भगवान मानते है। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में बहुत रिकॉड बना रखे है, जिसके आस पास भी कोई अन्य क्रिकेटर नहीं है। सचिन तेंदुलकर का एक रिकॉड अब 14 वर्षीय बालक ने तोड़ दिया है। बिहार के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) सबसे कम उम्र में रणजी ट्राफी (Ranji Trophy) में बिहार के लिए उपकप्तानी कर सचिन तेंदुलकर का रिकार्ड तोड़ दिया है। इस से पहले सबसे कम उम्र में उपकप्तानी करने का रिकार्ड सचिन तेंदुलकर के पास था।

पढ़ें :- Video: रोहित-कोहली के साथ टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना, एयरपोर्ट पर एक झलक पाने के लिए उमड़ी भीड़

क्रिकेट के भागवान सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar, the God of Cricket) ने 1993 में न्यूजीलैंड के खिलाफ महज 19 साल की उम्र में उपकप्तानी की थी। वहीं विराट कोहली (Virat Kohli) ने 2010 में 22 साल की उम्र श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ त्रिकोणीय सीरीज (triangular series) के दौरान उपकप्तानी (vice captain) की थी। वहीं वैभव सूर्यवंशी भी टूर्नामेंट के इतिहास में उप-कप्तानी संभालने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर (Indian cricketer) बन गए हैं। वैभव रणजी मुकाबले में बिहार टीम की उपकप्तानी करेंगे। बिहार अपना पहला मुकाबला 15 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) के खिलाफ खेला। वहीं दूसरा मैच 25 अक्टूबर को मणिपुर (Manipur) के खिलाफ खेलेगा। पहले मैच में बिहार ने अरुणाचल प्रदेश पहली पारी में 105 रन पर समेट दिया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का रिकार्ड

14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का...

दिग्गज बल्लेबाज और वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा ने यशस्वी जायसवाल से कहा उनके गेंदबाजों को बुरी तरह न मारे

दिग्गज बल्लेबाज और वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा ने यशस्वी जायसवाल...

IPL 2026 Auction Date: आईपीएल नीलामी की तारीख का खुलासा, रिटेंशन की डेडलाइन भी आयी सामने

IPL 2026 Auction Date: आईपीएल नीलामी की तारीख का खुलासा, रिटेंशन की...

VIDEO: फिर विवादों से घिरे पृथ्वी शॉ, गेंदबाज मुशीर खान पर चलाया बल्ला

VIDEO: फिर विवादों से घिरे पृथ्वी शॉ, गेंदबाज मुशीर खान पर चलाया...

भारतीय टी-20 के कप्तान सूर्य कुमार ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर किया बड़ा खुलासा, खुद को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

भारतीय टी-20 के कप्तान सूर्य कुमार ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर...

भारत के आगे झुके एसीसी अध्यक्ष नकवी: बोले जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था

भारत के आगे झुके एसीसी अध्यक्ष नकवी: बोले जो हुआ वह नहीं...