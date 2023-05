दिल्ली में 16 साल की लड़की की बीच सड़क पर चाकू से गोदकर हत्या, घटना CCTV में कैद

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है। यहां एक 16 साल की लड़की की चाकू से गोदकर बीच सड़क पर हत्या कर दी गई है। मामला दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके (Shahbad Dairy Area) का है। इस हमले में लड़की की मौत हो गई है। लड़की की पहचान साक्षी (Sakshi) के रूप में हुई है और ये घटना CCTV में कैद हो गई है। इस घटना में हमला करने वाला शख्स लड़की का दोस्त साहिल (Sahil) बताया जा रहा है।

Warning disturbing visuals : Live murder of a 16 year-old girl by a boy in Northwest Delhi's Shahbad Dairy area. The accused first stabbed her multiple times in full public view and then crushed her under the cement brick.@TheNewIndian_in pic.twitter.com/lgmc21gwPb

— Alok Arjun Singh (@AlokReporter) May 29, 2023