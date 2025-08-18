1 रात के 3000... जिस्म के बाजार में जिसने उड़ाए पैसे, दे बैठी उसे ही दिल... 'मर्डर 2' राइटर का छलका दर्द

वो लम्हे, आवारापन, धोखा, राज, मर्डर 2 से लेकर जन्नत 2 जैसी फिल्में तो लगभग सभी ने देखा होगा। इन फिल्मों में आपको एक बढ़कर एक कहानी देखने को मिली। वहीं किसी फिल्म की कहानी को दिलच्स्प बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है लेखन जिसका दम इन फिल्मों में भी दिखा। इन फिल्मों को लिखने वाली कोई और नहीं बल्कि मोस्ट टेलेंटिड राइटर शगुफ्ता रफीक हैं। जिन्होंने एक से एक स्क्रीनप्ले लिखा तो डायलॉग से लेकर डायरेक्शन भी किया।
वो लम्हे, आवारापन, धोखा, राज, मर्डर 2 से लेकर जन्नत 2 जैसी फिल्में तो लगभग सभी ने देखा होगा। इन फिल्मों में आपको एक बढ़कर एक कहानी देखने को मिली। वहीं किसी फिल्म की कहानी को दिलच्स्प बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है लेखन जिसका दम इन फिल्मों में भी दिखा। इन फिल्मों को लिखने वाली कोई और नहीं बल्कि मोस्ट टेलेंटिड राइटर शगुफ्ता रफीक हैं। जिन्होंने एक से एक स्क्रीनप्ले लिखा तो डायलॉग से लेकर डायरेक्शन भी किया। मगर इस राइटार के मुस्कान के पीछे बहुत दर्द छिपा है। राइटर ने अपने जीवन में इतना स्ट्रगल किया है जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते.शानदार सिनेमा देखने को मिलता है।
इन फिल्मों के स्टार्स, डायरेक्टर और सिंगर के बारे में तो जरूर जानते होंगे. लेकिन इन फिल्मों के पीछे की असली चेहरा कोई और थी.शगुफ्ता रफीक को बॉलीवुड में लाने वाले कोई और नहीं बल्कि महेश भट्ट थे. जिन्होंने शगुफ्ता की प्रतिभा को पहचाना और मौका था. साल 2006 में पहली बार शगुफ्ता रफीक ने वो लम्हे लिखी और इसके बाद कई ब्लॉकबस्टर लिखती गईं. शगुफ्ता ने अपनी निजी जिंदगी में काफी कुछ झेला है. सोचिए इससे बड़ा दर्द क्या होगा कि उन्हें आजतक अपनी सगी मां के बारे में नहीं पता है. शगुफ्ता का पालन पोषण एक्ट्रेस अनवरी बेगम ने किया था. कुछ कहते हैं कि अनवरी की नातिन हैं तो कुछ कहते हैं कि उन्हें वह सड़क पर मिली थीं।
लेकिन शगुफ्ता के बायोलॉजिकल पैरेंट्स के बारे में किसी को नहीं पता है. गरीबी के चलते शगुफ्ता जिस्म के बाजार में धकेल दी गईं. उन्होंने प्राइवेट पार्टियों के लिए नाचना शुरू दिया. राइटर ने फिल्मफेयर को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उन पार्टियों में वैश्यालयों जैसा माहौल होता था. जहां शरीफ भी दूसरी औरतों के साथ आते थे।
शगुफ्ता के साथ ये सब तब हुआ जब वह सिर्फ 17 साल की थीं. सेक्स वर्क के अलावा उन्होंने दुबई में बार डांस के रूप में भी काम किया था. फिल्मफेयर को दिए इंटरव्यू में राइटर ने बताया था कि उस काम में उन्हें एक रात के बदले 3000 रुपये मिलते थे. फिर किसी की सलाह पर वह दुबई पहुंची और बार डांसर बन गईं.दुबई में बार डांसर के रूप में उन्हीं पहली मोहब्बत हुई. एक बार उनकी मुलाकात 45 साल के आदमी के साथ हुई. जिसने उनके डांस को देखकर पैसों की बारिश कर दी थी. दोनों को आगे चलकर प्यार हुआ. मगर ये प्यार शादी तक नहीं पहुंच पाया था।