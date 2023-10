IND vs PAK Match: भारत बनाम पाकिस्तान मैच के दौरान मंगाए गए 3509 कंडोम, हर मिनट 250 बिरयानी के ऑर्डर

IND vs PAK Match: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के 12वें मैच ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये। जिसमें करीब सवा लाख लोग भारत-पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच देखने के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) पहुंचे। इस दौरान डिज्नी हॉट स्टार पर लाइव स्ट्रीमिंग व्यू के भी सारे रिकॉर्ड टूट गए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करीब 3.6 करोड़ लोग मैच देख रहे थे। वहीं, मैच के दौरान 3509 कंडोम (condom) के ऑर्डर आए और हर मिनट 250 बिरयानी के ऑर्डर किए गए।

दरअसल, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने स्विगी (swiggy) ने एक्स पर भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान 3509 कंडोम (condom) के ऑर्डर आए और हर मिनट 250 बिरयानी के ऑर्डर किए जाने की जानकारी दी है। स्विगी ने एक्स पर लिखा, ‘3509 कंडोम के ऑर्डर दिये गए हैं।’ स्विगी की इस पोस्ट पर कंडोम मेकर ड्यूरेक्स इंडिया (Durex India) ने लिखा, ‘हम आशा करते हैं कि सभी 3509 ने यादगार परफॉर्मेंस के साथ फिनिश किया होगा।’ इस पोस्ट पर अन्य यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं।

