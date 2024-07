बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर भड़की हिंसा में अब तक 39 लोगों की मौत, 2500 से ज्यादा घायल

बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर भड़की हिंसा में अब तक 39 लोगों की मौत, 2500 से ज्यादा घायल

Violent protest against Reservation in Bangladesh: पड़ोसी देश बांग्लादेश (Bangladesh) में नौकरी में आरक्षण (Reservation in Job) खत्म करने की मांग को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन अब हिंसा का रूप ले चुका है। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प (Violent Clash) देखने को मिली है, जिसमें 39 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जबकि 2500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं।