68th Convocation of Lucknow University : लखनऊ विश्वविद्यालय ने पूर्व DGP प्रशांत कुमार को मानद उपाधि, अरिंदम को चांसलर मेडल देकर सम्मानित किया

लखनऊ विश्वविद्यालय का 68वां दीक्षांत समारोह (68th Convocation of Lucknow University) बुधवार को आयोजित किया गया। इस अवसर पर मेधावी छात्र-छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया। यूपी के पूर्व डीजीपी व प्रशांत कुमार (Former DGP of UP and Prashant Kumar) मानद उपाधि देकर सम्मानित किया गया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय का 68वां दीक्षांत समारोह (68th Convocation of Lucknow University) बुधवार को आयोजित किया गया। इस अवसर पर मेधावी छात्र-छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया। यूपी के पूर्व डीजीपी व प्रशांत कुमार (Former DGP of UP and Prashant Kumar) मानद उपाधि देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर CSIR के पूर्व DG वैज्ञानिक शेखर सी मांडे (Former CSIR DG scientist Shekhar C Mande) रहे व चीफ गेस्ट कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल (Chief Guest Chancellor Anandiben Patel) की अध्यक्षता में कार्यक्रम सपंन्न हुआ।

समारोह में राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल (Governor and Chancellor Anandiben Patel) ने 201 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिए। इनमें 80 फीसदी मेडल्स छात्राओं को मिले। अरिंदम चतुर्वेदी (Arindam Chaturvedi) को चांसलर मेडल और अवंतिका राय (Avantika Rai) को कुलपति गोल्ड मेडल मिला।

