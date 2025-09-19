  1. हिन्दी समाचार
7.8 Magnitude Earthquake: रूस के कामचटका प्रायद्वीप में 7.8 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी

Russia 7.8 Magnitude Earthquake: रूस में एक बार फिर जोरदार भूकंप आया है। सुदूर पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप में आए भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार, यह भूकंप क्षेत्रीय राजधानी पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की से लगभग 128 किलोमीटर पूर्व में, महज 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर आया। फिलहाल, इस भूकंप में जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Russia 7.8 Magnitude Earthquake: रूस में एक बार फिर जोरदार भूकंप आया है। सुदूर पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप में आए भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार, यह भूकंप क्षेत्रीय राजधानी पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की से लगभग 128 किलोमीटर पूर्व में, महज 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर आया। फिलहाल, इस भूकंप में जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है।

रूस की राज्य भूभौतिकीय सेवा की स्थानीय शाखा ने 7.4 की कम तीव्रता का अनुमान लगाया। उसने कम से कम पाँच आफ्टरशॉक आने की सूचना दी। कामचटका प्रायद्वीप में आए जोरदार भूकंप के बाद उत्तरी प्रशांत महासागर और अलास्का के कुछ हिस्सों के लिए तुरंत सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। लोगों को सतर्क रहने और ऊंचे व सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की सलाह दी गई है। क्षेत्र के गवर्नर व्लादिमीर सोलोदोव ने टेलीग्राम पर कहा, “आज की सुबह एक बार फिर कामचटका निवासियों के धैर्य की परीक्षा ले रही है।”

उन्होंने आगे कहा, “फ़िलहाल किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। मैं सभी से शांत रहने का अनुरोध करता हूँ… प्रायद्वीप के पूर्वी तट के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। जनता को सतर्क किया जा रहा है।” इससे पहले 13 सितंबर को कामचटका प्रायद्वीप के पास, 7.4 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया था। भूकंप रूसी शहर पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की से 111 किलोमीटर (69 मील) पूर्व स्थित कामचटका क्षेत्र के प्रशासनिक केंद्र में, 39.5 किलोमीटर की गहराई पर आया था। तब भी सुनामी की चेतावनी जारी की गयी थी।

