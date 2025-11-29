  1. हिन्दी समाचार
  Viral Video : 17 साल के लड़के ने बनाई AI टीचर 'सोफी', रोबोट के लेक्चर को लोग कर रहे हैं पसंद

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

AI Teacher Sophie Video:  उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक 17 वर्षीय छात्र ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए एआई जनरेटेड एक रोबोट शिक्षक विकसित किया है। शिवचरण इंटर कॉलेज के 12वीं कक्षा के छात्र आदित्य कुमार ने मात्र 25,000 रुपये की लागत से यह एआई रोबोट विकसित किया है जो छात्रों को विभिन्न विषयों पर पढ़ा सकता है। सोफी नाम का यह रोबोट एक बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) चिपसेट से लैस है और विभिन्न विषयों के सवालों के जवाब दे सकता है। अब यह एक स्कूल का टीचर बन गया है।

पढ़ें :- Viral Video : हाथों में लगी हथकड़ी, लेकिन दोस्त की शादी मिस नहीं होनी चाहिए, जमकर वायरल हो रहा कैदी का वीडियो

एक मीडिया  चैनल द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में सोफी अपना परिचय देते हुए दिखती हैं और कहती हैं कि ‘मैं एक एआई टीचर रोबोट हूं। मेरा नाम सोफी है और मेरा आविष्कार आदित्य ने किया था। मैं बुलंदशहर के शिवचरण इंटर कॉलेज में पढ़ाती हूं… हां, मैं छात्रों को ठीक से पढ़ा सकती हूं।’ रोबोट ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, भारत के पहले राष्ट्रपति, पहले प्रधानमंत्री और यहां तक ​​कि 100 + 92 जैसे बुनियादी अंकगणित के बारे में सवालों के जवाब दिए। वर्तमान में, सोफी हिन्दी में संवाद करती है, हालांकि लेखन क्षमता जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है।

आदित्य ने अपनी रचना से जुड़ी और जानकारी साझा करते हुए कहा, ‘मैंने इस रोबोट को बनाने के लिए एलएलएम चिपसेट का इस्तेमाल किया है, जिसका इस्तेमाल रोबोट बनाने वाली बड़ी कंपनियां भी करती हैं। यह छात्रों की शंकाओं को दूर कर सकता है… अभी वह सिर्फ़ बोल सकती है। लेकिन हम इसे इस तरह डिज़ाइन कर रहे हैं कि यह जल्द ही लिख भी सके।’

