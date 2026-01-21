केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर गूंजी किलकारी, बेटे कार्तिकेय बने पिता

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिवार में एक बार फिर खुशखबरी आई है। शिवराज मामा दादा बन गए हैं। उनके घर नन्ही लाडली लक्ष्मी का जन्म हुआ है। इस खुशी की जानकारी स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की।

हमारे घर आज लाडली लक्ष्मी आई है।

कार्तिकेय पिता बन गए।

अमानत मां।

कोकिला अब दादी जी हैं और मैं दादा।

कुणाल और ऋद्धि चाचा और चाची।

अनुपम जी नाना, रुचिता जी नानी और आर्यन मामा।

2025 में हमारे घर दो बेटियां आई — अमानत और ऋद्धि । 2026 में फिर बेटी इला का शुभ आगमन हुआ।

स्वागतम… pic.twitter.com/PY6Wya5a3s — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) January 21, 2026

