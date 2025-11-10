  1. हिन्दी समाचार
  3. दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर एक के पास कार में तेज धमाके के बाद लगी आग, 8 लोगों के मौत की खबर

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार को एक तेज धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि, ये धमाका एक कार में हुआ है, जिसके कारण कार में आग लग गई। इसकी चपेट में वहां आस-पास खड़ी अन्य गाड़ियां भी आ गईं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार को एक तेज धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि, ये धमाका एक कार में हुआ है, जिसके कारण कार में आग लग गई। इसकी चपेट में वहां आस-पास खड़ी अन्य गाड़ियां भी आ गईं। धमाका मिलने की सूचना पर पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कार में लगी आग को बुझाने में जुटी हैं। वहीं, दिल्ली पुलिस अब मामले की जांच में जुट गयी है।

धमाके के पीछे की वजह की जांच में जुटी पुलिस
दिल्ली पुलिस अब धमाके की जांच के लिए जुट गयी है। क्या गाड़ी के अंदर कोई विस्फोटक सामग्री थी या फिर इस धमाके के पीछे कुछ और ही वजह है इसकी जांच पुलिस कर रही है। घटना के बाद दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी हैं। इलाके के डीसीपी भी घटनास्थल पर हैं। लाल किले के पास जहां ये धमाका हुआ है वह काफी भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है। फिलहाल धमाके वाली जगह पर ट्रैफिक मूवमेंट बंद है।

धमाके के बाद जारी हुआ अलर्ट
अधिकारी ने बताया कि दमकल विभाग को घटना की सूचना शाम 7:05 बजे मिली। धमाके के कारण कई घायलों को LNJP अस्पताल लाया गया है। दिल्ली पुलिस की टीम के साथ फोरेंसिक और टेक्निकल एक्सपर्ट मौके पर मौजूद है। धमाका इतना तेज था कि आस पास की स्ट्रीट लाइटें भी टूट गईं। वहीं, घटना के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इतने बड़े धमाके के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चांदनी चौक बाजार को बंद कर दिया गया है।

