यूपी में फिर चलेगी शीतलहर, मौसम विभाग ने इन जिलों में किया जारी घने कोहरे का अलर्ट

लखनऊ। यूपी में रविवार को ज्यादातर जिलों में अच्छी धूप खिलने से राहत रही। लगातार दो दिनों से धूप खिलने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़त दर्ज की गई। कोहरे का घनत्व भी घटा, लेकिन यह राहत ज्यादा लंबी नहीं है। सोमवार से प्रदेश में विक्षोभ का असर खत्म होगा और पहाड़ों से आने वाली सर्द पछुआ हवाओं के असर से ठंड फिर कंपकंपाएगी। पारे में गिरावट के साथ गलन बढ़ेगी और शीतलहर जैसे हालात बनने के आसार हैं।

माैसम विभाग (Meteorological Department) ने पश्चिमी यूपी के छह जिलों गाजियाबाद, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली व संभल में शीतलहर की संभावनी जताई है। साथ ही अगले तीन दिनों में दिन व रात के पारे में 3 से 5 डिग्री की गिरावट के संकेत हैं। तराई के 15 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 23 अन्य जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना है।

आंचलिक माैसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह (Atul Kumar Singh, Senior Meteorologist, Regional Meteorological Centre, Lucknow) का कहना है कि सोमवार से यूपी में विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद हवा का रुख फिर से उत्तरी पछुआ हो जाएगा। पश्चिमी यूपी में शीतलहर जैसे हालात बन सकते हैं। हालांकि दिन में धूप खिलने से थोड़ी राहत मिलेगी लेकिन शाम से लेकर रात तक कड़ाके की ठंड रहेगी। तराई में सुबह कोहरे का असर दिखेगा।

यहां है घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट

गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ,हापुड़, बिजनौर व आसपास के इलाकों में।

कई राज्यों में तापमान 5 डिग्री से कम

पहाड़ों पर बर्फबारी और ठंडी हवाओं के कारण दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR), पंजाब व राजस्थान समेत कई राज्यों में ज्यादातर जगहों पर सुबह का तापमान 5 डिग्री से कम दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पालम इलाके में 2013 के बाद सबसे कम तापमान 3.0 डिग्री दर्ज किया गया है। राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और असम समेत आठ राज्यों में अगले तीन दिनों तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। घना कोहरा भी छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में कई जगह न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में माइनस 2 डिग्री और बाड़मेर में माइनस 1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। पंजाब में 1.6 डिग्री के साथ बठिंडा सबसे ठंडा रहा। अमृतसर में भी कोल्ड डे की स्थिति रही। हरियाणा में 2.2 डिग्री के साथ हिसार सबसे ठंडा रहा। नारनौल में 3 डिग्री, फरीदाबाद में 4.2 और रोहतक में 4 डिग्री पर पारा रहा।