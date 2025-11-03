जयपुर में डंपर ने मचाया मौत का तांडव; 5KM तक जो भी सामने आया उसे कुचला, 10 लोगों की गयी जान और 40 घायल

Jaipur dumper truck Road rampage: राजस्थान के जयपुर में सोमवार दोपहर एक भयावह सड़क हादसा हुआ। शहर के लोहामंडी रोड पर तेज़ रफ़्तार ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और कारों और मोटरसाइकिलों सहित कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कथित तौर पर डंपर ट्रक चालक नशे में वाहन चला रहा था। इस दौरान उसने कंट्रोल खो दिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कथित तौर पर नशे में धुत एक डंपर ट्रक चालक पांच किलोमीटर तक उत्पात मचाता चला गया। इस हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मरने वालों के शरीर के अंग अलग हो गए — किसी का हाथ कट गया तो किसी का पैर। सड़क पर चारों ओर खून ही खून फैला नजर आया। इस दर्दनाक हादसे को देखने वालों की आंखें नम हो गईं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चालक नशे में लग रहा था और कई टक्करों के बाद भी गाड़ी चलाता रहा और रास्ते में आने वाली हर चीज़ को कुचलता रहा।
ट्रक के रुकने के बाद ही भगदड़ थमी, क्योंकि एक भीषण टक्कर में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे। बचाव दल और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे में मारे गए लोगों की पहचान के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और शराब पीने की पुष्टि के लिए मेडिकल पांच कर रही है।