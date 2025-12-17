  1. हिन्दी समाचार
बेटी की ममता में पिता ने अपनी जान को लगाया दांव पर, 60 फीट गहरे गहरे बोरवेल में कूदा पिता

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पिता ने बिना सोचे समझे बेटी की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दाव पर लगा दी। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर हर कोई पिता की तारीफ कर रहा है। बेटी को बचाने के लिए पिता ने 60 फीट गहरे बोरवेल में कूद गया और अपनी बेटी को बचाकर सकूशल बाहर निकला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सभी पिता का सरहाना कर रहे है।

बता दे कि अहमदाबाद के चांदलोडिया इलाके में 15 दिसंबर की शाम एक बच्ची खेलते समय 60 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। इस दौरान वहां मौजूद पिता ने बिना कुछ सोच समझे बेटी को बचाने के लिए बोरवेल में छलांग लगा दी। बोरवेल में डूबने लायक पानी था, लेकिन पिता ने बेटी को बचाने के लिए घंटो तक उस पानी में मशक्कत किया। पिता पुत्री के बोरवेल में गिरने के बाद क्षेत्र में कोहराम मच गया। पूरे गांव में हर तरफ चीख पुकार की आवाज गुंजने लगी। आनन- फानन में गांव वालों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। पिता ने बेटी बचाने के लिए घंटों तक मशक्कत करता रहा। वहीं सही पर फायर ब्रिगेड ने पहुंच कर पिता और पुत्री दोनों को बाहर निकाला। पुलिस की एक टीम पिता पुत्री को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां पर डाक्टरों ने दोनों को खतरे से बाहर बताया। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हर कोई पिता की तारीफ कर रहा है।

