राजधानी में बीच सड़क पर होटल संचालक को मारी गोली, युवक की जांघ में लगी गोली हुई आर-पार

उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। लखनऊ में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक होटल संचालक को गोली मारी दी। गोली युवक की दाहिनी जांघ में लगी है। गंभाीर हालत में उसको प्राईवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डाक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की चार टीमों को गठन किया गया है।

चिनहट थाना क्षेत्र के मटियारी निवासी 37 वर्षीय पुनीत यादव अपने चाचा के मिलकर होटल का संचालन करते है। शनिवार रात नौ बजे वह घर के पास स्थित परनामी मंदिर में बैठे हुए थे। इस बीच तीन बदमाश आए और उन पर हमला बोल दिया और मारपीट करने लगे। बात इतनी बढ़ गई की एक आरोपी ने गन निकाल कर पुनीत पर फायर कर दिया। गोली जा कर सीधे पुनीत के दाहिनी जांघ में लगी और वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। गोली उनके जांघ के आर—पार हो गई वही। गोली चलने से आस पास के लोगों में दहशत फैल गई और आरोपी मौके से फरार हो गए।

गांव का ही आरोपी पुरानी रंजिश में मारी गोली

एसीपी विभूतिखंड विनय द्विवेदी ने बताया कि पुनीत पर हमले की खबर सुनकर परिजन भाग कर मौके पर पहुंचे और उन्हे घायल अवस्था में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। बीच सड़क पर युवक को गोली मारे जाने की सूचना पर डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह, एडीसीपी पूर्वी पंकज सिंह और चिनहट पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल में उपस्थित पुनीत के परिजनों ने बताया कि गांव के ही विनय यादव ने पुनीत पर गोली चलाई है। बीते दिसंबर आरोपी विनय का पुनीत के चाचा से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी बात पर वह रंजिश रखने लगा था। डीसीपी ने बताया कि पुलिस की चारा टीमों को हमलावरों की तलाश में लगाया गया है। वहीं एक टीम घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

