बांग्लादेश क्रिकेट में भूचाल, अब क्रिकेटरों ने किया विद्रोह, BPL का बॉयकाट, BCB डायरेक्टर नज़मुल इस्लाम के इस्तीफे की मांग

नई दिल्ली। टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) को लेकर भारत-बांग्लादेश (India-Bangladesh) के बीच बवाल अभी भी जारी है। बांग्लादेश क्रिकेट बॉर्ड (BCB) ने अपनी टीम को भारत ना भेजने का मन बनाया है और आईसीसी (ICC) से अपने मैचों के वेन्यू को बदलने के लिए कहा है। हालांकि, ऐसा होता नजर वहीं आ रहा है। इसी बीच बांग्लादेश के खिलाड़ी की अपने क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। जिसकी वजह बीसीबी फाइनेंस कमेटी के अध्यक्ष नजमुल हसन (BCB Finance Committee Chairman Nazmul Hassan) का एक विवादित बयान है, जो उन्होंने हाल ही में अपने खिलाड़ियों पर दिया था। खिलाड़ियों का कहना है कि जबतक नजमुल हसन को नहीं हटाया गया वो मैदान पर नहीं उतरेंगे।

जहां एक ओर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) से पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI)से पंगा ले रहा है वहीं दूसरी ओर अब वो खुद अपने खिलाड़ियों के हाथों बेइज्जती झेल रहा है। दरअसल बांग्लादेश में क्रिकेट संकट पैदा हो गया है और इसकी वजह है खुद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB)। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और बांग्लादेश क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन (Bangladesh Cricketers Welfare Association) के बीच तनाव हो गया है और खिलाड़ियों की एसोसिएशन बीसीबी फाइनेंस कमिटी (BCB Finance Committee) के चेयरमैन नजमुल हसन (Chairman Nazmul Hassan) के इस्तीफे की मांग कर रही है।

नजमुल हसन के इस्तीफे की मांग क्यों?

बांग्लादेश के क्रिकेटर नजमुल हसन (Nazmul Hassan) के इस्तीफे की मांग उनके एक बयान को लेकर कर रहे हैं। नजमुल हसन (Nazmul Hassan) ने कहा था कि अगर बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) से हटा तो बोर्ड को नहीं खिलाड़ियों को नुकसान होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही नहीं उन्होंने बांग्लादेश के दिग्गज खिलाड़ी तमीम इकबाल को भारत का एजेंट बता दिया था जिसके बाद वहां के क्रिकेटर काफी ज्यादा नाराज हो गए थे।

नजमुल हसन ने कहा क्या था?

नजमुल हसन (Nazmul Hassan) ने कहा था कि अगर बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) में नहीं खेला तो वो खिलाड़ियों को कोई मुआवजा नहीं देंगे। उन्होंने कहा था कि हमें मुआवजा क्यों देना चाहिए? अगर वो कहीं जाकर कुछ नहीं कर पाते, तो उनके पीछे खर्च किए गए करोड़ों रुपए क्या हम उनसे वापस मांगते हैं? नजमुल हसन (Nazmul Hassan) के इस बयान के बाद से उनके इस्तीफे की मांग हो रही है और इसका असर अब बांग्लादेश क्रिकेट लीग पर पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 (ICC T20 World Cup 2026) से बाहर होता है, तो बोर्ड को कोई वित्तीय नुकसान नहीं होगा। नुकसान सिर्फ खिलाड़ियों का होगा, क्योंकि वे मैच फीस नहीं पाएंगे। इससे पहले नजमुल ने पूर्व कप्तान तमिम इकबाल को भारतीय एजेंट कहकर हमला किया था। तमिम ने बोर्ड से टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) में भारत जाने के फैसले पर सावधानी बरतने और क्रिकेट को प्राथमिकता देने की सलाह दी थी, जिसके बाद नजमुल ने उन्हें भारतीय प्रोपगैंडा का हिस्सा बताया था।