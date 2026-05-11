  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. टीम इंडिया की ODI रैंकिंग में बादशाहत बरकार, छोटी सी भी चूक छीन सकती है नंबर-1 का ताज

टीम इंडिया की ODI रैंकिंग में बादशाहत बरकार, छोटी सी भी चूक छीन सकती है नंबर-1 का ताज

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की ODI रैकिंग में भारतीय टीम (Team India) ने एक बार फिर अपनी बादशाहत कायम रखी है। वार्षिक अपडेट के बाद भी भारतीय टीम दुनिया की नंबर-1 ODI टीम बनी हुई है, लेकिन इस बार उसकी बढ़त थोड़ी कम हो गई है। दूसरे स्थान पर मौजूद न्यूजीलैंड अब भारत से सिर्फ 5 रेटिंग अंक पीछे है, जिससे आने वाले महीनों में नंबर-1 की जंग और रोमांचक हो सकती है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की ODI रैकिंग में भारतीय टीम (Team India) ने एक बार फिर अपनी बादशाहत कायम रखी है। वार्षिक अपडेट के बाद भी भारतीय टीम दुनिया की नंबर-1 ODI टीम बनी हुई है, लेकिन इस बार उसकी बढ़त थोड़ी कम हो गई है। दूसरे स्थान पर मौजूद न्यूजीलैंड अब भारत से सिर्फ 5 रेटिंग अंक पीछे है, जिससे आने वाले महीनों में नंबर-1 की जंग और रोमांचक हो सकती है।

पढ़ें :- BCCI ने चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का ODI वर्ल्ड कप 2027 तक बढ़ाया कार्यकाल!

ताजा अपडेट के बाद भारतीय टीम (Team India)  के पास 118 रेटिंग अंक हैं। हालांकि टीम इंडिया को एक रेटिंग पॉइंट का नुकसान हुआ है। वहीं दूसरे स्थान पर काबिज न्यूजीलैंड के 113 अंक हैं, जबकि वर्ल्ड चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया 109 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर कायम है। उधर साउथ अफ्रीका ने ओडीआई रैंकिंग में शानदार छलांग लगाते हुए पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है।

साउथ अफ्रीका अब 102 अंकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान 98 अंकों के साथ पांचवें नंबर पर खिसक गया. श्रीलंका 96 अंकों के साथ छठे, अफगानिस्तान (93 अंक) सातवें, इंग्लैड (89 अंक) आठवें, बांग्लादेश (84 अंक) नौवें और वेस्टइंडीज (74 अंक) दसवें नंबर पर है।

वर्ल्ड कप के लिहाज से अहम है ये रैंकिंग

यह रैंकिंग अपडेट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड 2027 के सीधे क्वालिफिकेशन से भी जुड़ा हुआ है। 31 मार्च 2027 तक ओडीआई रैंकिंग में टॉप-8 में रहने वाली टीमें सीधे आगामी वर्ल्ड कप में जगह बनाएंगी। मेजबानों साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे पहले ही डायरेक्ट एंट्री पा चुके हैं। ऐसे में अगर साउथ अफ्रीका टॉप-8 में बना रहता है, तो नौवें स्थान की टीम को भी सीधा वर्ल्ड कप टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।

ताजा रैंकिंग में आयरलैंड ने जिम्बाब्वे को पीछे छोड़ 11वां स्थान हासिल किया. उधर संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) 13वें नंबर पर पहुंच गया, जबकि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने कनाडा को पीछे छोड़ 19वां स्थान हासिल किया। भले ही टीम इंडिया (Team India)  नंबर-1 बनी हुई है, लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तेजी से अंतर कम कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले ODI मुकाबले भारत के लिए बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि छोटी सी चूक भी टीम इंडिया (Team India)  से नंबर-1 का ताज छीन सकती है।

पढ़ें :- T20 World Cup 2026 Prize Money : वर्ल्ड चैंपियन भारत पर पैसों की बारिश, उपविजेता न्यूजीलैंड को मिले 14.65 करोड़, जानें किसको कितनी मिली इनामी राशि
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

टीम इंडिया की ODI रैंकिंग में बादशाहत बरकार, छोटी सी भी चूक छीन सकती है नंबर-1 का ताज

टीम इंडिया की ODI रैंकिंग में बादशाहत बरकार, छोटी सी भी चूक...

Video : अर्शदीप सिंह अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड के हाथ में हाथ डाले धर्मशाला की सड़कों पर हुए स्पॉट, साथ में नहीं थी कोई सिक्योरिटी

Video : अर्शदीप सिंह अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड के हाथ में हाथ डाले...

आरसीबी हेड कोच को अंपायर से गाली-गलौच करना पड़ा भारी, BCCI ने ठोका जुर्माना

आरसीबी हेड कोच को अंपायर से गाली-गलौच करना पड़ा भारी, BCCI ने...

RCB ने दो टीमों को प्लेऑफ की रेस से किया एलिमिनेट, पॉइंट्स टेबल में लगायी लंबी छलांग

RCB ने दो टीमों को प्लेऑफ की रेस से किया एलिमिनेट, पॉइंट्स...

IPL 2026: उर्विल पटेल की 13 गेंदों में बनाया अर्धशतक, 'दिस इज फोर यू पापा' लिखी पर्ची को दिखाया

IPL 2026: उर्विल पटेल की 13 गेंदों में बनाया अर्धशतक, 'दिस इज...

CSK का कप्तान बनने के डिमांड पर संजू ने तोड़ी चुप्पी

CSK का कप्तान बनने के डिमांड पर संजू ने तोड़ी चुप्पी