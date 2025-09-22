अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को बड़ा झटका, सुप्रिम कोर्ट ने याचिका पर सुनने से किया इंकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज (Actress Jacqueline Fernandez) की याचिका को सुनने से इंकार कर दिया। बता दे कि मामले में पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मामले में उनके खिलाफ धन शोधन (money laundering) की कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने फर्नांडीज को उचित समय पर अदालत का दरवाजा खटखटाने की छूट दी है।

जैकलीन फर्नांडीज की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी (Senior Advocate Mukul Rohatgi) के अनुरोध पर फैसले में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से मुकदमे पर असर नहीं पड़ना चाहिए। पीठ ने कहा कि टिप्पणियां रद्द करने वाली याचिका के निपटारे तक सीमित थीं। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील ने कहा कि चंद्रशेखर अभिनेत्री पर मोहित थे और उन्होंने उन्हें उपहार भेजे थे और ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अभिनेत्री ने उन्हें 200 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने में मदद की है। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, आरोप यह है कि यह आपको उपहार के रूप में दिया गया था। कुछ भी साबित नहीं हुआ है। आरोप तय करने के चरण में आपको आरोप को स्वीकार करना होगा। हम इस बात की सराहना करते हैं कि कानून ऐसा है कि कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। इसे ऐसे लें कि वे दोनों बहुत करीबी दोस्त थे और अब यदि एक दोस्त दूसरे दोस्त को कुछ देता है, तो दूसरा व्यक्ति किसी अपराध में शामिल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं, विजय मदनलाल (पीएमएलए पर निर्णय) ने इस भाग पर विचार किया है और हम इससे बंधे हैं। इस पर रोहतगी ने जवाब दिया कि विजय मदनलाल के फैसले में भी कहा गया है कि उकसाने का अपराध अनजाने में किया जाना चाहिए और पीएमएलए की धारा तीन का उल्लेख किया गया है। हालांकि, न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि यह अनजाने का मामला नहीं है और सुझाव दिया कि अपील वापस ली जा सकती है और अभिनेत्री उचित चरण में अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है।

रोहतगी ने वापिस ले ली याचिका

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने जुलाई में उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद अभिनेत्री ने मुकदमे पर रोक लगाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। फर्नांडीज ने उच्च न्यायालय में दायर याचिका में प्रवर्तन निदेशालय की ईसीआईआर के साथ-साथ मामले में उन्हें दसवें आरोपी के रूप में आरोपित करने वाली दूसरी पूरक शिकायत को रद्द करने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने तीन जुलाई को अभिनेत्री की याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि उनका यह डर कि कोई भी सबूत आत्म-दोषी होगा, ईसीआईआर को रद्द करने का कारण नहीं बन सकता क्योंकि वैधानिक और संवैधानिक सुरक्षा पहले से ही प्रदान की गई है और उस आधार पर इसका आकलन किया जाना चाहिए। फर्नांडीज चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में आरोपी हैं। वह जांच में पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश हुई थीं। दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह के जीवनसाथियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है।