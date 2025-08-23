यूपी के इस जिले में बनेगी नई एलिवेटेड रोड, आउटर रिंग रोड से होगी कनेक्ट, इन जिलों को मिलेगी 50 साल तक जाम से राहत

New Elevated Road: उत्तर प्रदेश में नयी कार्य व्यवस्था को लेकर कई जिलों में नई एलीवेटेड रोड और रेलवे ट्रैक परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है। इससे ट्राफिक जाम की प्रॉबलम से लोगों को छुटकारा मिलेगा । इन प्रोजेक्ट्स के तहत सिर्फ जाम की प्रोब्लेम से ही छुटकारा नहीं मिलेगी बल्कि बल्कि क्षेत्र के विकास में भी मदद मिलेगी। आइए जानते हैं कहां बनेगी नयी सड़क

लखनऊ से अयोध्या मोस्टली लोगों का आना जाना लगा रहता है। भगवान राम की मंदिर बनाने के बाद अयोध्या मे जाने वालों की भीड़ और धिक हो गयी है। लोग रामनगरी में रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं उनके लिए खुशखबरी है. अब आपको जाम के झाम में नहीं फंसना पड़ेगा. एक नई एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है. श्रद्धालू एलीवेटेड रोड का प्रयोग करते हुए सीधे निकल सकेंगे.

अभी लखनऊ से अय़ोध्या जाने में जाम के कारण 45 से 50 मिनट खराब होते है. इन पचास मिनट में तीस किलोमीटर की दूरी तय की जा सकेगी. क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम पालीटेक्निक चौराहे से शारदा नहर तक नौ किलोमीटर की एलीवेटेड रोड बनाने जा रहा है. ये सड़क शहीद पथ से तो कनेक्ट होगी ही साथ ही अन्य चौराहों को कनेक्ट करेगी. इसकी डिजाइन में बदलाव किया गया है. इससे पहले एलीवेटेड रोड पालीटेक्निक फ्लाईओवर से शुरू हो रही थी और शारदा नहर के पास उतर रही थी. मिट्टी परीक्षण का काम भी शुरू कर दिया है.

इस प्रयास से सीतापुर रोड से आने वाले लोग सीधे मुंशी पुलिया, पालीटेक्निक फ्लाइओवर होते हुए एलीवेटेड रोड का प्रयोग करते हुए अयोध्या की ओर निकल जाएंगे. वहीं हाईकोर्ट, विभूति खंड, इस्माइलगंज, हरिहरनगर, कमता, चिनहट, मटियारी, बीबीडी, तिवारी गंज चौराहा के आसपास बसी 5 लाख से ज्यादा आबादी को जाम से छुटकारा मिलेगा.