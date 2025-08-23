  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. यूपी के इस जिले में बनेगी नई एलिवेटेड रोड, आउटर रिंग रोड से होगी कनेक्ट, इन जिलों को मिलेगी 50 साल तक जाम से राहत

यूपी के इस जिले में बनेगी नई एलिवेटेड रोड, आउटर रिंग रोड से होगी कनेक्ट, इन जिलों को मिलेगी 50 साल तक जाम से राहत

उत्तर प्रदेश में नयी कार्य व्यवस्था को लेकर कई जिलों में नई एलीवेटेड रोड और रेलवे ट्रैक परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है। इससे ट्राफिक जाम की प्रॉबलम से लोगों को छुटकारा मिलेगा । इन  प्रोजेक्ट्स के तहत सिर्फ जाम की प्रोब्लेम से ही  छुटकारा नहीं मिलेगी बल्कि बल्कि क्षेत्र के विकास में भी मदद मिलेगी। लखनऊ से अयोध्या मोस्टली लोगों का आना जाना लगा रहता है। भगवान राम  की मंदिर बनाने के बाद अयोध्या मे जाने वालों की भीड़ और धिक हो गयी  है। लोग रामनगरी में रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं उनके लिए खुशखबरी है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

New Elevated Road: उत्तर प्रदेश में नयी कार्य व्यवस्था को लेकर कई जिलों में नई एलीवेटेड रोड और रेलवे ट्रैक परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है। इससे ट्राफिक जाम की प्रॉबलम से लोगों को छुटकारा मिलेगा । इन  प्रोजेक्ट्स के तहत सिर्फ जाम की प्रोब्लेम से ही  छुटकारा नहीं मिलेगी बल्कि बल्कि क्षेत्र के विकास में भी मदद मिलेगी। आइए जानते हैं कहां बनेगी नयी सड़क

पढ़ें :- भगवा रंग की लुंगी पहन युवक पहुंचा नॉन वेज खाने हो गई पिटाई, देखें वायरल वीडियो

कैसी होगी एलिवेटेड रोड

लखनऊ से अयोध्या मोस्टली लोगों का आना जाना लगा रहता है। भगवान राम  की मंदिर बनाने के बाद अयोध्या मे जाने वालों की भीड़ और धिक हो गयी  है। लोग रामनगरी में रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं उनके लिए खुशखबरी है. अब आपको जाम के झाम में नहीं फंसना पड़ेगा. एक नई एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है. श्रद्धालू एलीवेटेड रोड का प्रयोग करते हुए सीधे निकल सकेंगे.

आउटर रिंग रोड से होगा कनेक्ट

अभी लखनऊ से अय़ोध्या जाने में जाम के कारण 45 से 50  मिनट खराब होते है.  इन पचास मिनट में तीस किलोमीटर की दूरी तय की जा सकेगी.  क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम पालीटेक्निक चौराहे से शारदा नहर तक नौ किलोमीटर की एलीवेटेड रोड बनाने जा रहा है. ये सड़क शहीद पथ से तो कनेक्ट होगी ही साथ ही अन्य चौराहों को कनेक्ट करेगी.  इसकी डिजाइन में बदलाव किया गया है. इससे पहले एलीवेटेड रोड पालीटेक्निक फ्लाईओवर से शुरू हो रही थी और शारदा नहर के पास उतर रही थी.  मिट्टी परीक्षण का काम भी शुरू कर दिया है.

पढ़ें :- Lucknow News: लूट -डकैती- अपहरण के आरोपी ने जन्माष्टमी मना रही भक्तों पर चढ़ाई एसयूबी , कई हुए घायल

कितने करोड़ की लागत, छह लेन की होगी

इस प्रयास से सीतापुर रोड से आने वाले लोग सीधे मुंशी पुलिया, पालीटेक्निक फ्लाइओवर होते हुए एलीवेटेड रोड का प्रयोग करते हुए अयोध्या की ओर निकल जाएंगे. वहीं हाईकोर्ट, विभूति खंड, इस्माइलगंज, हरिहरनगर, कमता, चिनहट, मटियारी, बीबीडी, तिवारी गंज चौराहा के आसपास बसी 5 लाख से ज्यादा आबादी को जाम से छुटकारा मिलेगा.

 

 

पढ़ें :- भारतीय पत्रकार वेलफेयर, एसोसिएशन ने कार्यालय पर किया झंडारोहण
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह को मूल कैडर किया गया रिलीव, आजम खान पर कार्रवाई के बाद आए थे चर्चाओं में

मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह को मूल कैडर किया गया रिलीव,...

भारत-नेपाल सीमा पर खाद की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई,21 बोरी यूरिया बरामद

भारत-नेपाल सीमा पर खाद की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई,21 बोरी यूरिया बरामद

लखीमपुर खीरी में कर्ज नहीं चुकाने पर किसान की जमीन कुर्क, अखिलेश यादव बोले-बैंक भाजपा का प्रश्रय प्राप्त खरबपतियों के ख़िलाफ़...

लखीमपुर खीरी में कर्ज नहीं चुकाने पर किसान की जमीन कुर्क, अखिलेश...

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी न्यायिक सेवा संघ के 42वें सम्मेलन में हुए शामिल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी न्यायिक सेवा संघ के 42वें सम्मेलन में हुए...

यूपी के इस जिले में बनेगी नई एलिवेटेड रोड, आउटर रिंग रोड से होगी कनेक्ट, इन जिलों को मिलेगी 50 साल तक जाम से राहत

यूपी के इस जिले में बनेगी नई एलिवेटेड रोड, आउटर रिंग रोड...

चलती बाईक पर रोमांस करते नजर आए कपल्स, अब पुलिस रही तलाश, वीडियो हुआ वायरल

चलती बाईक पर रोमांस करते नजर आए कपल्स, अब पुलिस रही तलाश,...