Satara Doctor Death: सतारा में लेडी डॉक्टर की मौत पर आया नया ट्विस्ट , यहां जाने पूरा मामला

महाराष्ट्र के सतारा में 28 वर्षीय महिला डॉक्टर की आत्महत्या और कथित रेप मामले ने अब नया ट्विस्ट सामने आया है। पुलिस ने शनिवार को एक टेकी और एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। अब इस केस की जांच कि दिशा बदलती नज़र आ रही है। गिरफ्तार टेकी जिस तरीके से पुलिस को बयान दिया है जिससे मामले में नए सवाल खड़े हो गए हैं और अब शक का दायरा खुद उस डॉक्टर तक पहुंच गया है, जिसने आत्महत्या की थी। बता दें ये मामला फलटण उपजिला अस्पताल में तैनात एक महिला डॉक्टर की मौत से जुड़ा है।डॉक्टर ने आत्महत्या से पहले अपनी हथेली पर दो नाम लिखे थे एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर और दूसरा उसके मकान मालिक का बेटा, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसी आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (बलात्कार) और 108 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत मामला दर्ज किया।

डॉक्टर ही कर रही थी परेशान

गिरफ्तार टेकी के भाई और बहन ने बताया कि मीडिया में जो खबरें चल रही हैं कि उसे पुणे के फार्महाउस से पकड़ा गया, वो सही नहीं है। एक प्रिंट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी टेकी के भाई ने कहा, ‘वह तो फलटण स्थित हमारे घर से खुद सरेंडर हुआ था। हमने ही पुलिस को बुलाया था.’ परिवार का कहना है कि लेडी डॉक्टर पिछले एक साल से उनके घर में किराए पर रहती थीं और हर महीने 4,000 रुपये किराया देती थीं. भाई ने बताया, ‘वह लेडी डॉक्टर लगातार मेरे भाई को फोन करती थीं और परेशान कर रही थीं। हमारे पास सारे कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया चैट्स हैं जो हमने पुलिस को दिए हैं.’

डॉक्टर का प्रपोजल टेकी ने ठुकराया

टेकी की बहन के अनुसार, ‘पिछले महीने उसका भाई डेंगू से बीमार था। डॉक्टर ने ही उसका इलाज किया और दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। करीब 15 दिन पहले डॉक्टर ने भाई को शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। दीवाली के समय डॉक्टर कुछ तनाव में थीं, लेकिन हमें लगा काम का दबाव होगा.’ पुलिस को मिले चैट और कॉल रिकॉर्ड पुलिस के मुताबिक, टेकी ने दावा किया है कि डॉक्टर उस पर शादी और शारीरिक संबंध बनाए रखने का दबाव डाल रही थी। जांच में अब तक कई कॉल रिकॉर्डिंग्स और चैट्स मिले हैं जिनमें डॉक्टर तनाव, दबाव और भावनात्मक उलझन की बात करती दिख रही हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘डॉक्टर की मौत के बाद जो नोट मिला, उसमें दो नाम लिखे थे, लेकिन अब तकनीकी सबूतों की जांच से साफ हो रहा है कि मामला एकतरफा भावनात्मक संबंध का भी हो सकता है.’ सतारा एसपी तुषार दोशी ने बताया कि ‘टेकी को चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है. सब-इंस्पेक्टर ने देर रात फलटण ग्रामीण पुलिस में आत्मसमर्पण किया. डॉक्टर की शिकायत पहले दर्ज नहीं थी, इसलिए तकनीकी सबूतों और व्हाट्सएप चैट की जांच से ही सच्चाई सामने आएगी.’