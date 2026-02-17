महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, बोलीं-‘अजित पवार की मौत की हो CBI जांच’, इस घटना की सच्चाई सामने आना जरूरी

मुंबई। महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (Deputy Chief Minister Sunetra Pawar) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एपी) के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे (State President MP Sunil Tatkare) ने अजित पवार (Ajit Pawar) की मौत की जांच सीबीआई (CBI) से कराने की मांग की है। दोनों नेताओं ने इस संबंध में जोर देते हुए कहा कि इस घटना के पीछे की सच्चाई सामने आना जरूरी है। अजित पवार (Ajit Pawar) के निधन के बाद उपजे संदेहों को देखते हुए सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar)और सुनील तटकरे (Sunil Tatkare) ने जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी की जरूरत जताई है। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए तटकरे ने स्पष्ट किया कि पार्टी और परिवार इस मामले में पारदर्शिता चाहते हैं।

उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र से अपील की है कि इस उच्च स्तरीय जांच को तुरंत मंजूरी दी जाए, जिससे किसी भी तरह की साजिश की संभावना की पुष्टि हो सके। फिलहाल, राज्य के राजनीतिक गलियारों में इस मांग के बाद गहमागहमी तेज हो गई है। अजित पवार (Ajit Pawar) से जुड़े हादसे की CBI जांच के लिए आज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के ज़रिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) के सामने एक प्रेजेंटेशन दिखाया गया। इस मौके पर नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट MP प्रफुल्ल पटेल (National Working President MP Praful Patel), डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा पवार (Deputy Chief Minister Sunetra Pawar) , स्टेट प्रेसिडेंट MP सुनील तटकरे (State President MP Sunil Tatkare) , मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुश्रीफ (Medical Education Minister Hasan Mushrif) और यूथ लीडर पार्थ पवार (Youth leader Parth Pawar) मौजूद थे।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रोहित पवार (Rohit Pawar) ने कहा कि 28 जनवरी के क्रैश से जुड़े कई बिना जवाब वाले सवालों ने इस बात पर गंभीर शक पैदा किया है कि क्या यह घटना सिर्फ़ एक एक्सीडेंट थी। उन्होंने कहा, कि पूरा महाराष्ट्र इस बात पर सवाल उठा रहा है कि अजित दादा का प्लेन क्रैश एक एक्सीडेंट था या कोई साज़िश।

रोहित पवार (Rohit Pawar) ने बारामती एयरपोर्ट (Baramati Airport) के पास लियरजेट एयरक्राफ्ट के क्रैश तक की घटनाओं के क्रम पर सवाल उठाया और आशंका जताई कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमें डर है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। हम सिर्फ़ रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें सभी CCTV फुटेज और टेक्निकल रिकॉर्ड चाहिए।

हादसे के बाद उठे कई सवाल…

महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार (Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar) को ले जा रहे एयरक्राफ्ट के बारामती में क्रैश होने के बाद, इस बात पर सवाल उठे कि इस भयानक हादसे की वजह क्या हो सकती है। 2025 में एयर इंडिया (Air India) की दुखद घटना के बाद भारत में एविएशन सेफ्टी (Aviation Safety) पर फिर से जांच शुरू हो गई।