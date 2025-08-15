हिमाचल में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप खाई में गिरी , चार लोगों की दर्दनाक मौत

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में चामुंडा-धर्मशाला सड़क पर स्थित इक्कू मोड़ के पास उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब श्रद्धालुओं से भरी पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में पंजाब से आए 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 15 बच्चे समेत 23 यात्री घायल हैं। घायलों का कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज चल रहा है।

जानकारी के अनुसार, पिकअप सवार सभी श्रद्धालु पंजाब से चामुंडा मंदिर दर्शन के लिए आए थे। हादसा शुक्रवार सुबह बैली होटल के समीप उस वक्त हुआ जब गाड़ी एक तीखे मोड़ पर नियंत्रण खो बैठी और सीधे खाई में जा गिरी। हादसे के बाद स्थानीय लोग और आसपास के वाहन चालक तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य में जुट गए हैं। कुछ ही देर में पुलिस टीम भी घटनास्थल पर

हादसे में एक महिला श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो और पुरुषों और एक महिला ने टांडा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है। घायलों का कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज चल रहा है।