  3. हिमाचल में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप खाई में गिरी , चार लोगों की दर्दनाक मौत

हिमाचल में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप खाई में गिरी , चार लोगों की दर्दनाक मौत

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में चामुंडा-धर्मशाला सड़क पर स्थित इक्कू मोड़ के पास उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब श्रद्धालुओं से भरी पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर गहरी  खाई में गिर गई।

By अनूप कुमार 
Updated Date

