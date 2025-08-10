कनाडा के एक रिटायर्ड अफसर को जंगल में घूमना पड़ा महंगा 18 लाख का लगा जुर्माना

  1. हिन्दी समाचार
कभी—कभी सैर करना भी समस्या बन जाती है। यही हाल हुआ कनाडा के एक पूर्व सैनिक अधिकारी का जिनको जंगल की सैर कर ना आफत बन गया । इस अधिकारी को जंगल में मंगल करना भारी आर्थिक परेशानी बन गई। इस अधिकारी को उस समया बड़ा झटका लगा जब वो एक जंगल में घूमने पहुंच गया जिसके लिये उसको 18 लाख रुपये कीमत चुकानी पड़ी। ये बात जब लोगों तक पहुंची तो चर्चा का विषय बन गई। लोग सुन कर हैरान रह गये। अधिकारी ने इस वीडियो जब लोगों के बीच शेयर किया तो इसको लेकर जबरदस्त बहस यूजर्स के बीच देखने को मिली।

बतादें कि जेफ इवली नाम के इस वेटरन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। जिसमें उसने बताया कि वे नोवा स्कोटिया के कॉक्सहीथ इलाके में माउंटेन रोड पर टहल रहे थे. ये जगह डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के पास है और इसी जगह टहलने के लिए उन्हें 28,872.50 कनाडाई डॉलर (करीब 18.3 लाख रुपये) का जुर्माना लग गया। क्लिप की शुरुआत में इवली माउंटेन रोड पर खड़े दिखाई देते हैं और अपने कैमरे पर इशारा करते हुए कहते हैं कि हेलो दोस्तों, मैं जेफ इवली यहां नोवा स्कोटिया के कॉक्सहीथ में माउंटेन रोड पर हूं और इसके बाद वो दूसरी ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि पीछे जो दिख रहा है, यहां जंगल नहीं है, यह डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, जहां के अधिकारी जंगल में जाने पर 25,000 डॉलर का जुर्माना लगा रहे हैं। वीडियो में आगे वे एक अधिकारी दिखाई देते हैं।

ये अधिकारी उनसे ​कहता है कि मुझे पता चला है कि आप लोग अभी किसी को भी जंगल में जाने पर 25,000 डॉलर का जुर्माना लगा रहे हैं। मैं इस तरफ के जंगल में जाने वाला हूं, लेकिन मैं आपके लिए कोई परेशानी नहीं चाहता। इसके बाद जब मैं वहां से वापस आया तो अधिकारियों ने मुझ पर 28,872.50 कनाडाई डॉलर करीब 18.3 लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया। सुत्रों की जानकारी से बताया की नोवा स्कोटिया सरकार ने हाल ही में जंगलों में घूमने, कैंपिंग, मछली पकड़ने और एटीवी जैसे वाहनों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। इसका कारण है बढ़ता जंगल की आग का खतरा। यह प्रतिबंध इसी हफ्ते से लागू हुआ है, लेकिन फैसले को लेकर लोग बंट गए हैं। कई नागरिक इसे अपनी आज़ादी पर रोक मान रहे हैं।

