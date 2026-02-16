यूपी बोर्ड में नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए लखनऊ में बना राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम

  1. हिन्दी समाचार
By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा परिषद (Board of Secondary Education) की बोर्ड परीक्षा के लिए लखनऊ निदेशालय (Lucknow Directorate) में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम (Control Room) बनाया गया है। कंट्रोल रूम (Control Room) की निगरानी के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक विवेक नौटियाल (Joint Director of Education Vivek Nautiyal) को प्रभारी बनाया गया है। राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज (Government Jubilee Inter College) में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम (District-Level Control Rooms) बनाया गया है। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है।

