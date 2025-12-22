शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में एंडोस्कॉपी कराने गए अध्यापक को डाक्टर ने जमकर पीटा, वीडियो देख दंग रह जाएंगे आप

नई दिल्ली। सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते है कि एक डाक्टर ने मरीज को बुरी तरह से पीट दिया। यह वीडिया शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल (Indira Gandhi Medical College and Hospital) का बताया जा रहा है। मरीज अस्पताल में एंडोस्कॉपी (endoscopy) कराने गया था। परिजनों का आरोप है कि ईलाज के दौरान डाक्टरों ने मरीज के साथ बदतमीजी की थी, जिसका विरोध करने पर डाक्टर ने उसके साथ मारपीट कर दी। वहीं परिजन आरोपी डाक्टरों की बर्खास्तगी (dismissal) की मांग कर रहे है।

आईजीएमसी शिमला (IGMC Shimla) में एक निजी अध्यापक श्वास रोग विभाग (respiratory disease department) में ईलाज कराने के लिए गए थे। अध्यापक को एंडोस्कॉपी करवाना था। डॉक्टर ने उन्हें कुछ देर के लिए बेड पर आराम करने के लिए कहा था। इस दौरान जब वह खाली पड़े बेड पर सो रहे तो मास्क पहन कर एक डॉक्टर आया और बदतमीजी करने लगा। इस पर मरीज के तीमारदारों ने कहा कि डॉक्टर ने उन्हें यहां आराम करने के लिए कहा है। लेकिन डॉक्टर ने आपा खोते हुए बदतमीजी करने लगा। इस पर अध्यापक ने कह दिया ​कि आप घर में भी ऐसे ही बात करते है। इस बात पर डॉक्टर भड़क गए और मरीज के चहरे पर मुक्के से वार करने लगे। डाक्टर ने मरीज को इतने मुक्के मारे की मरीज की नाक से खून आ गया। हांलाकी इस दौरान अपने बचाव में मरीज ने भी डाक्टर पर लात से वार किया था। वहीं आक्रोशित परिजनों ने कॉलेज प्रशासन से डाक्टर को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं पुलिस को लिखित तहरीर देकर मामले की जानकारी दी है। पुलिस भी मामले की जांच में जुूट गई है। वहीं अस्पताल के एमएस डॉ. राहुल राव (MS Dr. Rahul Rao) ने बताया कि प्रीमिलरी इंक्वायरी (Preliminary Inquiry) का आदेश दे दिया है। रिपोर्ट आने के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू (Himachal Pradesh Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu) ने भी मामले में संज्ञान लिया है और आईजीएमसी अस्पताल के प्रबंधन को जांच का आदेश दिया है।