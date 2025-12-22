  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में एंडोस्कॉपी कराने गए अध्यापक को डाक्टर ने जमकर पीटा, वीडियो देख दंग रह जाएंगे आप

शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में एंडोस्कॉपी कराने गए अध्यापक को डाक्टर ने जमकर पीटा, वीडियो देख दंग रह जाएंगे आप

सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते है कि एक डाक्टर ने मरीज को बुरी तरह से पीट दिया। यह वीडिया शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। मरीज अस्पताल में एंडोस्कॉपी कराने गया था।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते है कि एक डाक्टर ने मरीज को बुरी तरह से पीट दिया। यह वीडिया शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल (Indira Gandhi Medical College and Hospital) का बताया जा रहा है। मरीज अस्पताल में एंडोस्कॉपी (endoscopy) कराने गया था। परिजनों का आरोप है कि ईलाज के दौरान डाक्टरों ने मरीज के साथ बदतमीजी की थी, जिसका विरोध करने पर डाक्टर ने उसके साथ मारपीट कर दी। वहीं परिजन आरोपी डाक्टरों की बर्खास्तगी (dismissal) की मांग कर रहे है।

पढ़ें :- पंजाब पुलिस के पूर्व आईजी अमर सिंह चहल ने खुद को गोली मारी, मौके पर सुसाइड नोट बरामद, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

पढ़ें :- केवल गीत नहीं, राष्ट्र की चेतना व साहस का मंत्र है वंदे मातरम् : योगी आदित्यनाथ

आईजीएमसी शिमला (IGMC Shimla) में एक निजी अध्यापक श्वास रोग विभाग (respiratory disease department) में ईलाज कराने के लिए गए थे। अध्यापक को एंडोस्कॉपी करवाना था। डॉक्टर ने उन्हें कुछ देर के लिए बेड पर आराम करने के लिए कहा था। इस दौरान जब वह खाली पड़े बेड पर सो रहे तो मास्क पहन कर एक डॉक्टर आया और बदतमीजी करने लगा। इस पर मरीज के तीमारदारों ने कहा कि डॉक्टर ने उन्हें यहां आराम करने के लिए कहा है। लेकिन डॉक्टर ने आपा खोते हुए बदतमीजी करने लगा। इस पर अध्यापक ने कह दिया ​कि आप घर में भी ऐसे ही बात करते है। इस बात पर डॉक्टर भड़क गए और मरीज के चहरे पर मुक्के से वार करने लगे। डाक्टर ने मरीज को इतने मुक्के मारे की मरीज की नाक से खून आ गया। हांलाकी इस दौरान अपने बचाव में मरीज ने भी डाक्टर पर लात से वार किया था। वहीं आक्रोशित परिजनों ने कॉलेज प्रशासन से डाक्टर को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं पुलिस को लिखित तहरीर देकर मामले की जानकारी दी है। पुलिस भी मामले की जांच में जुूट गई है। वहीं अस्पताल के एमएस डॉ. राहुल राव (MS Dr. Rahul Rao) ने बताया कि प्रीमिलरी इंक्वायरी (Preliminary Inquiry) का आदेश दे दिया है। रिपोर्ट आने के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू (Himachal Pradesh Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu) ने भी मामले में संज्ञान लिया है और आईजीएमसी अस्पताल के प्रबंधन को जांच का आदेश दिया है।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में एंडोस्कॉपी कराने गए अध्यापक को डाक्टर ने जमकर पीटा, वीडियो देख दंग रह जाएंगे आप

शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में एंडोस्कॉपी कराने गए अध्यापक को डाक्टर ने...

पंजाब पुलिस के पूर्व आईजी अमर सिंह चहल ने खुद को गोली मारी, मौके पर सुसाइड नोट बरामद, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

पंजाब पुलिस के पूर्व आईजी अमर सिंह चहल ने खुद को गोली...

केवल गीत नहीं, राष्ट्र की चेतना व साहस का मंत्र है वंदे मातरम् : योगी आदित्यनाथ

केवल गीत नहीं, राष्ट्र की चेतना व साहस का मंत्र है वंदे...

मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव में छिड़ी जंग, कोडीन सिरप मामले में दोनों नेता लगा रहे है आरोप प्रत्यारोप

मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव में...

न जनसंवाद, न संसद में चर्चा, न राज्यों की सहमति- मोदी सरकार ने मनरेगा और लोकतंत्र दोनों पर चलाया बुलडोज़र : राहुल गांधी

न जनसंवाद, न संसद में चर्चा, न राज्यों की सहमति- मोदी सरकार...

VIDEO: पश्चिम बंगाल में भक्ति गीत गाते समय मशहूर भजन गायिका लग्नजिता चक्रवर्ती पर हुआ हमला, आरोपी महबूब मलिक गिरफ्तार

VIDEO: पश्चिम बंगाल में भक्ति गीत गाते समय मशहूर भजन गायिका लग्नजिता...