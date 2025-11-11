  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. लोकतंत्र की मिसाल : प्रसव के कुछ घंटे बाद महिला सुबह वोट डालने मतदान केंद्र पर पहुंची

लोकतंत्र की मिसाल : प्रसव के कुछ घंटे बाद महिला सुबह वोट डालने मतदान केंद्र पर पहुंची

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) में दूसरे चरण के लिए मंगलवार को मतदान जारी है। इस बीच मतदान को लेकर जागरूकता की मिसाल पेश करने वाला चित्र सामने आया है। गयाजी जिले के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र (Belaganj Assembly Constituency) के कुरी सराय गांव (Kuri Sarai village) में स्थित मध्य विद्यालय कुरी सराय बूथ (Kuri Sarai Booth) पर एक महिला मतदाता ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

गया। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) में दूसरे चरण के लिए मंगलवार को मतदान जारी है। इस बीच मतदान को लेकर जागरूकता की मिसाल पेश करने वाला चित्र सामने आया है। गयाजी जिले के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र (Belaganj Assembly Constituency) के कुरी सराय गांव (Kuri Sarai village) में स्थित मध्य विद्यालय कुरी सराय बूथ (Kuri Sarai Booth) पर एक महिला मतदाता ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

पढ़ें :- बिहार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ई-रिक्शा से पहुंचे वोट डालने

बताया गया कि बेलागंज विधानसभा क्षेत्र (Belaganj Assembly Constituency)  के कुरी सराय गांव के रहने वाले सुनील मांझी (Sunil Manjhi) की 25 वर्षीय पत्नी सोनी कुमारी बीती रात ही बेलागंज के सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार निभाने के जज़्बे के साथ वह सुबह एंबुलेंस से अपने नवजात शिशु को लेकर मतदान केंद्र पहुंची और मतदान किया।

मिसाल बनी सोनी

मतदान कर्मियों और वहां मौजूद लोगों ने महिला के इस साहस और जागरूकता की सराहना की। सभी ने कहा कि यह दृश्य लोकतंत्र की सुंदरता और नागरिक जिम्मेदारी का सबसे प्रेरक उदाहरण है। बेलागंज में महिला मतदाता की यह कहानी अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। जो दिखाती है कि लोकतंत्र का असली उत्सव जनभागीदारी से ही जीवंत होता है।

बच्चे के भविष्य की सोच को लेकर किया मतदान

पढ़ें :- मतदान प्रतिशत बढ़ता देख सांसद संजय झा ने कहा राज्य में शांति और सुशासन के लिए लोग कर रहे है वोट

प्रसूता सोनी कुमारी ने बताया कि सोमवार की शाम 7 बजे बेलागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे को जन्म दी है।सुबह हुई तो मतदान करने को लेकर वह अपनी इच्छा अस्पताल कर्मियों को बताया।बताया कि विकास के लिए सरकार चुनना है तो मतदान करने आ गए।बच्चे का भविष्य की सोच के साथ वह मतदान की है।

स्वास्थ्यकर्मी अजीत कुमार ने बताया कि कुरीसराय मतदान केंद्र पर महिला को लाया गया है। महिला को मतदान कराने के लिए लाई गई है।महिला ने अस्पताल कर्मियों को बताया कि इसे वोट देने जाना है जिसके बाद लाया गया है।वापस अस्पताल ले जाया जा रहा है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

यूपी की MLA पूजा पाल ने वोटर को बांटे पैसे, वीडियो बनाने वाले का मोबाइल छीना और गोली मारने की दी धमकी, राजद ने पूछा कहां है पुलिस और EC?

यूपी की MLA पूजा पाल ने वोटर को बांटे पैसे, वीडियो बनाने...

जितेंद्र का शॉकिंग वीडियो वायरल, फैन्स उनकी सेहत को लेकर हो गए चिंतित

जितेंद्र का शॉकिंग वीडियो वायरल, फैन्स उनकी सेहत को लेकर हो गए...

मतदान प्रतिशत बढ़ता देख सांसद संजय झा ने कहा राज्य में शांति और सुशासन के लिए लोग कर रहे है वोट

मतदान प्रतिशत बढ़ता देख सांसद संजय झा ने कहा राज्य में शांति...

लोकतंत्र की मिसाल : प्रसव के कुछ घंटे बाद महिला सुबह वोट डालने मतदान केंद्र पर पहुंची

लोकतंत्र की मिसाल : प्रसव के कुछ घंटे बाद महिला सुबह वोट...

Delhi Blast: नेपाल की PM सुशीला कार्की और श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसनायके ने दिल्ली ब्लास्ट पर जताया दुख

Delhi Blast: नेपाल की PM सुशीला कार्की और श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसनायके ने...

सांसद हेमा मलिनी का मीडिया वेबसाइट और न्यूज चैनलों पर उतारा गुस्सा, कहा- यह बेहद ही अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना हरकत

सांसद हेमा मलिनी का मीडिया वेबसाइट और न्यूज चैनलों पर उतारा गुस्सा,...