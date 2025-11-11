लोकतंत्र की मिसाल : प्रसव के कुछ घंटे बाद महिला सुबह वोट डालने मतदान केंद्र पर पहुंची

गया। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) में दूसरे चरण के लिए मंगलवार को मतदान जारी है। इस बीच मतदान को लेकर जागरूकता की मिसाल पेश करने वाला चित्र सामने आया है। गयाजी जिले के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र (Belaganj Assembly Constituency) के कुरी सराय गांव (Kuri Sarai village) में स्थित मध्य विद्यालय कुरी सराय बूथ (Kuri Sarai Booth) पर एक महिला मतदाता ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

बताया गया कि बेलागंज विधानसभा क्षेत्र (Belaganj Assembly Constituency) के कुरी सराय गांव के रहने वाले सुनील मांझी (Sunil Manjhi) की 25 वर्षीय पत्नी सोनी कुमारी बीती रात ही बेलागंज के सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार निभाने के जज़्बे के साथ वह सुबह एंबुलेंस से अपने नवजात शिशु को लेकर मतदान केंद्र पहुंची और मतदान किया।

मिसाल बनी सोनी

मतदान कर्मियों और वहां मौजूद लोगों ने महिला के इस साहस और जागरूकता की सराहना की। सभी ने कहा कि यह दृश्य लोकतंत्र की सुंदरता और नागरिक जिम्मेदारी का सबसे प्रेरक उदाहरण है। बेलागंज में महिला मतदाता की यह कहानी अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। जो दिखाती है कि लोकतंत्र का असली उत्सव जनभागीदारी से ही जीवंत होता है।

बच्चे के भविष्य की सोच को लेकर किया मतदान

प्रसूता सोनी कुमारी ने बताया कि सोमवार की शाम 7 बजे बेलागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे को जन्म दी है।सुबह हुई तो मतदान करने को लेकर वह अपनी इच्छा अस्पताल कर्मियों को बताया।बताया कि विकास के लिए सरकार चुनना है तो मतदान करने आ गए।बच्चे का भविष्य की सोच के साथ वह मतदान की है।

स्वास्थ्यकर्मी अजीत कुमार ने बताया कि कुरीसराय मतदान केंद्र पर महिला को लाया गया है। महिला को मतदान कराने के लिए लाई गई है।महिला ने अस्पताल कर्मियों को बताया कि इसे वोट देने जाना है जिसके बाद लाया गया है।वापस अस्पताल ले जाया जा रहा है।