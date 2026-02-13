  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. ओम बिरला को गुलाब देने पहुंची कांग्रेस की महिला सदस्य, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका

ओम बिरला को गुलाब देने पहुंची कांग्रेस की महिला सदस्य, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका

New Delhi : संसद के बजट सत्र के पहले चरण में केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोंक-झोंक देखने को मिली है। एकतरफ जहां विपक्ष ने सदन में न बोलने देने का आरोप लगाया तो दूसरी तरफ सरकार ने विपक्ष के सदस्यों पर प्रधानमंत्रो मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का अपमान करने का आरोप लगाया है। इस बीच, दिल्ली पुलिस ने प्रदेश महिला कांग्रेस की सदस्यों के मार्च को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए, जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने और उन्हें गुलाब देने जा रही थीं।

By Abhimanyu 
Updated Date

New Delhi : संसद के बजट सत्र के पहले चरण में केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोंक-झोंक देखने को मिली है। एकतरफ जहां विपक्ष ने सदन में न बोलने देने का आरोप लगाया तो दूसरी तरफ सरकार ने विपक्ष के सदस्यों पर प्रधानमंत्रो मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का अपमान करने का आरोप लगाया है। इस बीच, दिल्ली पुलिस ने प्रदेश महिला कांग्रेस की सदस्यों के मार्च को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए, जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने और उन्हें गुलाब देने जा रही थीं।

पढ़ें :- 'रिजिजू को वह वीडियो भी दिखाना चाहिए जब CISF राज्यसभा में घुसकर सांसदों से बदतमीज़ी की थी...' कांग्रेस MP रेणुका चौधरी का पलटवार

दिल्ली पुलिस की ओर से 24 अकबर रोड पर रोके जाने पर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की नेशनल जनरल सेक्रेटरी शिल्पी अरोड़ा ने मीडिया से कहा, “दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की तरफ से हम ओम बिरला को शांति से एक गुलाब देना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि लोगों को महिलाओं से डरना नहीं चाहिए। वह महिला सांसदों पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी वजह से उनकी जान को खतरा है… आप कुछ चुनिंदा महिला सांसदों के डर से पार्लियामेंट से विदेश भाग रहे हैं। हमें कोई खतरा नहीं है… हमें उनसे मिलने की परमिशन नहीं मिली है, न ही कभी मिलेगी। अगर हम उनसे नहीं मिल पाए, तो हम ये गुलाब उनकी सिक्योरिटी को दे देंगे।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ओम बिरला को गुलाब देने पहुंची कांग्रेस की महिला सदस्य, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका

ओम बिरला को गुलाब देने पहुंची कांग्रेस की महिला सदस्य, दिल्ली पुलिस...

​शाहीद कपूर की फिल्म ओ रोमियो रिलीज, पत्नी मीरा कपूर ने अभिनेता को बताया अपना रोमियो, लोगों से फिल्म देखने की अपील

​शाहीद कपूर की फिल्म ओ रोमियो रिलीज, पत्नी मीरा कपूर ने अभिनेता...

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को तीन अलग-अलग मामलों में मिली जमानत, अब जल्द जेल से आएंगे बाहर

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को तीन अलग-अलग मामलों में मिली जमानत, अब...

Video-मुख्तार अंसारी के शूटर शोएब बॉबी की गोली मारकर बाराबंकी में हत्या, जेलर हत्याकांड में था आरोपी

Video-मुख्तार अंसारी के शूटर शोएब बॉबी की गोली मारकर बाराबंकी में हत्या,...

AUS vs ZIM : टी20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से चटाई धूल

AUS vs ZIM : टी20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने...

144Hz कर्व्ड AMOLED आई-केयर डिस्प्ले, 8000mAh बैटरी वाला Tecno Pova Curve 2 5G भारत में लॉन्च, चेक करें डिटेल्स

144Hz कर्व्ड AMOLED आई-केयर डिस्प्ले, 8000mAh बैटरी वाला Tecno Pova Curve 2...