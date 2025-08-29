ट्रेन में युवक यात्रियों पर आटा डाल कर रहा प्रैंक, वीडियो हुआ वायरल, लोगों ने रेलवे से कि कार्रवाई की मांग

  1. हिन्दी समाचार
लोग अपने मौज- मस्ती के कई तरह के प्रैंक करते है। कुछ लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ प्रैंक करते है तो कुछ लोग अनजान लोगों के साथ। कभी- कभी यह प्रैंक लोगों को हसता है तो कभी- कभी लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। एसे ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों पर आटा डाल कर प्रैंक कर रहा है। सौशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने युवक पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे है।

By Satish Singh 
Updated Date

बिहार के सीवान रेलवे स्टेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते है कि एक युवक सिर पर आटे की बोरी लाद कर नई- दिल्ली से बिहार के दरभंगा जाने वाली वैशाली सुपरफास्ट ट्रेन के जनरल बोगी में चढ़ता है। जैसी ट्रेन चलने को होती है युवक बोरी को खोल देता है और यात्रियों पर आटा गिराने लगता है। इसके बाद युवक तेजी से ट्रेन से उतर कर भाग जाता है। वहीं इसके बाद भी युवक दूसरी ट्रेन में जाता है वहां भी लोगों पर आटा डाल कर भाग जाता है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने युवक पर कार्रवाई करने की मांग की है। एक युवक ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा की कृपया मामला को संज्ञान में लिया जा सकता है,ये कौन सी मजक है,ये तो बेहूदगी है। वहीं एक अन्य यूजर्स ने लिखा की ये इस तरह का हरकत बिहार के सिवान के साथ साथ मैरवा, हथुआ और थावे स्टेशन पर आए दिन करते रहता है। सिर्फ वायरल होने के लिए इस तरह के हरकतों पर करवाई करना बहुत आवश्यक है। वहीं रेलवे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को युवक की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

