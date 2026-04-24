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Aaj Ka Rashifal 24 April: यात्रा और नए अनुभव का है दिन, करियर में प्रगति और धन लाभ के हैं योग

आज का राशिफल 24 अप्रैल 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

Aaj Ka Rashifal 24 April: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल… कर्क राशि के आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है।

पढ़ें :- Aaj Ka Rashifal 22 April: इन राशियों के रूके हुए काम होंगे पूरे, नए काम की भी कर सकते हैं शुरूआत

मेष – आज आत्मविश्वास थोड़ा कम रह सकता है। आज काम में देरी हो सकती है, लेकिन धैर्य रखें। पुराने दोस्तों से मुलाकात खुशी देगी।

वृषभ – आज आपको नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। खर्च पर नियंत्रण रखें।

मिथुन – आज मन थोड़ा भावुक रहेगा। निर्णय सोच-समझकर लें। खर्च बढ़ सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखें।

कर्क – आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है। कार्यक्षेत्र में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन धीरे-धीरे सुधार होगा।

पढ़ें :- 21 अप्रैल 2026 का राशिफल: इन राशियों की बदलेगी किस्मत तो इन पर होगी हनुमान जी की कृपा

सिंह – आज का दिन सामाजिक और रचनात्मक रहेगा। नए संपर्क लाभ देंगे। व्यापार और करियर में उन्नति के योग हैं।

कन्या – आज करियर और धन के मामले में अच्छा दिन है। मेहनत का फल मिलेगा। निवेश सोच-समझकर करें।

तुला – आज रिश्तों में सुधार होगा। नई योजनाएं बन सकती हैं। कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी लेकिन लाभ भी मिलेगा।

वृश्चिक – आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। काम में बाधाएं आ सकती हैं, धैर्य जरूरी है। बड़े निवेश से बचें।

धनु – यात्रा और नए अनुभव का दिन है। करियर में प्रगति और धन लाभ के योग हैं। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

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मकर – आज धन के मामलों में सावधानी रखें। खान-पान का ध्यान रखें। दिन सामान्य रहेगा, धैर्य से काम लें।

कुंभ – आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। मित्रों और परिवार का सहयोग मिलेगा। नए अवसर मिल सकते हैं।

मीन – आज का दिन भावनात्मक रहेगा। रिश्तों में समझदारी जरूरी है। कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे प्रगति होगी।

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