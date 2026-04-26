Aaj Ka Rashifal 26 April: इन राशियों को मिलेगा नौकरी और व्यापार में लाभ, मिथुन राशि के लोग रहें सतर्क

Aaj Ka Rashifal 26 April: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…मिथुन राशि के लोग आज थोड़ा सतर्क रहें।

मेष – आज आपका दिन अच्छा रहेगा। करियर में प्रगति के संकेत हैं। नए कार्य शुरू करने का अवसर मिलेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आज भाग्य आपका साथ देगा। आर्थिक लाभ और रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं। लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मिथुन – आज थोड़ा सतर्क रहें। काम में देरी हो सकती है। सोच-समझकर निर्णय लें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है।

कर्क – आज परिवार और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। नौकरी और व्यापार में लाभ के योग हैं। मन प्रसन्न रहेगा।

सिंह – आज आपका दिन चमक सकता है। आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। समाज में मान-सम्मान मिलेगा, लेकिन अहंकार से बचें।

कन्या – आज काम का दबाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है।

तुला – आज नई योजनाएं बनेंगी। मित्रों से सहयोग मिलेगा। आज यात्रा के योग भी बन सकते हैं।

वृश्चिक – आज धन संबंधित मामलों में सतर्क रहें। निवेश सोच-समझकर करें। आज मानसिक तनाव हो सकता है।

धनु – आज का दिन आपके लिए अच्छा है। भाग्य का साथ मिलेगा। करियर और शिक्षा में सफलता के संकेत हैं।

मकर – आज परिवार में सुख-शांति रहेगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। मेहनत का फल मिलेगा।

कुंभ – आज मिश्रित परिणाम मिलेंगे। रिश्तों में समझदारी रखें। खर्च बढ़ सकता है।

मीन – आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।