  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. अदरक, लहसुन, जीरा, मेथी पाउडर… से सब्जी स्वादिष्ट बनती है, ये सब मिलकर सब्जी नहीं बन सकते: भगवंत मान

अदरक, लहसुन, जीरा, मेथी पाउडर… से सब्जी स्वादिष्ट बनती है, ये सब मिलकर सब्जी नहीं बन सकते: भगवंत मान

पंजाब की सियासत में आम आदमी पार्टी के भीतर मची हलचल अब खुलकर सामने आ गई है। AAP छोड़ने वाले सांसदों पर मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले सांसदों की तुलना “सात मसालों” से करते हुए कहा कि अकेले ये किसी काम के नहीं होते..

By हर्ष गौतम 
Updated Date

नई दिल्ली।  पंजाब की सियासत में आम आदमी पार्टी के भीतर मची हलचल अब खुलकर सामने आ गई है। AAP छोड़ने वाले सांसदों पर मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले सांसदों की तुलना “सात मसालों” से करते हुए कहा कि अकेले ये किसी काम के नहीं होते।

पढ़ें :- मणिपुर के उखरुल में फिर भड़की हिंसा, दो समूहों के बीच गोलीबारी में 3 युवकों की मौत

दरअसल, राघव चड्ढा (Raghav Chadha) समेत 3 सांसदों के AAP छोड़कर बीजेपी में जाने की खबरों ने पार्टी में हलचल बढ़ा दी है, जबकि 4 अन्य सांसदों को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम पर भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने लिखा— अदरक, लहसुन, जीरा, मेथी पाउडर, लाल मिर्च, काली मिर्च और धनिया… ये 7 चीजें मिलकर सब्जी को स्वादिष्ट बनाती हैं, लेकिन अकेले ये चीजें सब्जी नहीं बन सकतीं। उनका इशारा साफ था कि पार्टी छोड़ने वाले नेता संगठन से बाहर जाकर अपनी राजनीतिक पहचान नहीं बना सकते।

इस मुद्दे पर पंजाब सरकार के मंत्री Balbir Singh ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिन सांसदों को पंजाब के विधायकों ने चुनकर भेजा था, उन्होंने पार्टी और जनता दोनों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर उनमें थोड़ी भी नैतिकता होती तो पहले इस्तीफा देकर जाते।

बलबीर सिंह ने बीजेपी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि यह “ऑपरेशन लोटस” का हिस्सा है और बीजेपी इसी तरह दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ने का काम करती है। AAP नेताओं के इन बयानों से साफ है कि पार्टी इस राजनीतिक झटके को सीधे तौर पर बीजेपी की रणनीति मान रही है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मणिपुर के उखरुल में फिर भड़की हिंसा, दो समूहों के बीच गोलीबारी में 3 युवकों की मौत

मणिपुर के उखरुल में फिर भड़की हिंसा, दो समूहों के बीच गोलीबारी...

सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्विट्जरलैंड की राजदूत से कि मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों को लेकर हो वार्ता

सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्विट्जरलैंड की राजदूत से कि मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों...

अदरक, लहसुन, जीरा, मेथी पाउडर... से सब्जी स्वादिष्ट बनती है, ये सब मिलकर सब्जी नहीं बन सकते: भगवंत मान

अदरक, लहसुन, जीरा, मेथी पाउडर... से सब्जी स्वादिष्ट बनती है, ये सब...

उप प्रधानमंत्री डार ने ईरान के विदेश मंत्री का किया स्वागत, शांति वार्ता को लेकर दोनों देशों के बीच होगी बातचीत

उप प्रधानमंत्री डार ने ईरान के विदेश मंत्री का किया स्वागत, शांति...

ED-CBI की आप नेताओं के घर रेड करवाकर बीजेपी ने पार्टी तोड़ी : सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर

ED-CBI की आप नेताओं के घर रेड करवाकर बीजेपी ने पार्टी तोड़ी...

AAP के सात सांसदों की बगावत पर मनीष सिसोदिया, बोले-कुछ गद्दारों ने पंजाब के कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई का कर लिया सौदा

AAP के सात सांसदों की बगावत पर मनीष सिसोदिया, बोले-कुछ गद्दारों ने...