कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कसा तंज, कहा- भाजपा वॉशिंग ​मशीन और मोदी वॉशिंग पाउडर वापस आ गए

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा। उन्होने कहा कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन है। यह तब हुआ जब आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसद सत्ताधारी खेमे में शामिल हो गए। जयराम रमेश ने कहा कि राघव चड्ढा और छह अन्य सांसद, जिन्होंने भाजपा से हाथ मिलाया है। वह पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। उन्होने कहा कि भाजपा की वॉशिंग मशीन वापस आ गई है और इसके साथ में मोदी वॉशिंग पाउडर भी। जो लोग खुद को नैतिकता, ईमानदारी और विचारधारा का प्रतीक बताते थे, वह पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं।

कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भाजपा राघव चड्ढा को लुभाने में कामयाब रही। भाजपा शिकार की इस राजनीति को जानती है। यह बंगाल में भी होता है। ममता बनर्जी को लगता है कि नतीजे खतरे में हैं, तो वह भी मैदान में उतर जाती हैं और शिकार के लिए अपनी एजेंसी, I-PAC को लगा देती हैं। I-PAC हमारे उन उम्मीदवारों से संपर्क करती है जिनके जीतने की उम्मीद होती है। भाजपा भी शिकार की राजनीति करती है और ममता बनर्जी भी। आज की राजनीति में यह सामान्य है। ये टिप्पणियां तब आईं जब सांसदों की तिकड़ी राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ लिया और उसके बाद पार्टी नेतृत्व की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चड्ढा ने बताया कि संदीप पाठक, हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि उन्होंने नियमों के अनुसार सदन के सभापति को पार्टी छोड़ने के बारे में सूचित कर दिया है। उन्होंने उस विभाजन को औपचारिक रूप दे दिया जो हफ्तों से पनप रहा था और घोषणा की कि पार्टी के उच्च सदन के दो-तिहाई सदस्य BJP में विलय कर लेंगे।

इस बीच आप ने अब एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। स्थिति को लेकर पार्टी नेताओं के बीच विचार-विमर्श चल रहा है। कल देर रात गुजरात दौरे से लौटने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। मनीष सिसोदिया गुजरात के नगरपालिका चुनावों में पार्टी के लिए प्रचार करने राजकोट गए थे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि देर रात दिल्ली लौटने के बाद सिसोदिया सीधे एयरपोर्ट से पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर गए। दोनों नेताओं के बीच आधे घंटे से ज़्यादा समय तक मुलाक़ात हुई। इस मुलाक़ात के दौरान उन्होंने पार्टी में हुई फूट के संभावित असर और भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा की। पार्टी सूत्रों ने बताया कि उच्च सदन में पार्टी के मुख्य सचेतक एन.डी. गुप्ता, राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल के ख़िलाफ़ राज्यसभा के सभापति को एक पत्र सौंपेंगे। पार्टी के एक सूत्र ने बताया कि गुप्ता अपने पत्र में दलबदल विरोधी क़ानून के तहत कार्रवाई की मांग करेंगे। इन तीनों नेताओं को सार्वजनिक रूप से भाजपा में शामिल होते हुए देखा गया था। जबकि बाकी चार नेताओं को सार्वजनिक तौर पर ऐसा करते हुए नहीं देखा गया। इसलिए मुख्य सचेतक केवल उन तीन सांसदों के ख़िलाफ़ ही शिकायत दर्ज कराएंगे, जिन्हें BJP दफ़्तर में देखा गया था।