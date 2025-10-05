AAP Rajya Sabha Candidate: राज्यसभा चुनाव के लिए आप कैंडिडेट के नाम की घोषणा, इस उद्योगपति को संसद भेजेगी पार्टी

AAP Rajya Sabha Candidate: आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने Trident Group के अध्यक्ष राजिंदर गुप्ता (Rajinder Gupta) को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यह सीट संजय अरोड़ा के विधानसभा उपचुनाव लड़ने और मंत्री बनने के बाद खाली हुई थी।

आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। आप ने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) पंजाब विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के लिए चुनाव हेतु श्री राजिन्दर गुप्ता को उम्मीदवार के रूप में नामित करने की घोषणा करती है।’

आप के इस फैसले को औद्योगिक और राजनीतिक संतुलन बनाए रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। जुलाई में सांसद संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी। माना जा रहा है कि राजिंदर गुप्ता के पंजाब विधानसभा में कल नामांकन दाखिल करने की संभावना है। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। इस सीट के लिए वोटिंग और मतगणना 24 अक्टूबर को होगी।