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अभिनेता अखिल अक्किनेनी ने अपनी फिल्म लेनिन की रिलीज डेट बदली, राम चरण की फिल्म के साथ कर रही थी क्लैश

अभिनेता अखिल अक्किनेनी की फ़िल्म लेनिन के मेकर्स ने राम चरण की फ़िल्म पेद्दी के साथ क्लैश से बचने के लिए अपनी फ़िल्म की रिलीज़ डेट आगे बढ़ा दी है। यह फ़िल्म पहले एक मई को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली थी। मुरली किशोर अब्बुरु के डायरेक्शन में बनी लेनिन अब 26 जून को बड़े पर्दे पर रिलीज़ होगी।

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। अभिनेता अखिल अक्किनेनी की फ़िल्म लेनिन के मेकर्स ने राम चरण की फ़िल्म पेद्दी के साथ क्लैश से बचने के लिए अपनी फ़िल्म की रिलीज़ डेट आगे बढ़ा दी है। यह फ़िल्म पहले एक मई को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली थी। मुरली किशोर अब्बुरु के डायरेक्शन में बनी लेनिन अब 26 जून को बड़े पर्दे पर रिलीज़ होगी। अक्किनेनी के अलावा, इस फ़िल्म में श्रीलीला भी मुख्य भूमिका में हैं। फ़िल्म के ऑफ़िशियल प्रोडक्शन स्टूडियो, अन्नपूर्णा स्टूडियोज़ के अनुसार यह फ़ैसला राम चरण और अखिल के बीच के रिश्ते के प्रति सम्मान का प्रतीक है। अपने इंस्टाग्राम पर अन्नपूर्णा ने फिल्म लेनिन की रिलीज़ डेट पर अपडेट शीर्षक से एक लंबा नोट लिखा। उन्होंने लिखा कि लेनिन की रिलीज़, जो पहले एक मई को तय थी अब आगे बढ़ा दी जाएगी। हमारे प्यारे मेगा पावर स्टार राम चरण की फ़िल्म पेद्दी 30 अप्रैल को आ रही है, इसलिए हमारा मानना ​​है कि यह एक सकारात्मक और स्वस्थ माहौल में सिनेमा का एक साथ जश्न मनाने का सही समय है।

पढ़ें :- अभिनेता रामचरण के फिल्म पेड्डी का दूसरा गाना भी आया सामने, जाने कब ​रिलीज होगी फिल्म

अन्नपूर्णा ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि राम चरण गारू और अखिल गारू के बीच कैसा रिश्ता है और राम चरण हमेशा से अखिल के शुभचिंतक रहे हैं। यह फ़ैसला पूरे सम्मान और आदर के साथ लिया गया है। उन्होंने आगे लिखा कि फिल्म लेनिन 26 जून 2026 को दुनिया भर में रिलीज़ होगी। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि लेनिन सिनेमा का एक पूरा जश्न होगी, जिसमें हर तरह के इमोशन होंगे और इसे टीम ने अपने सबसे बेहतरीन अंदाज़ में पेश किया है। हम आपको बड़े पर्दे पर सबसे बेहतरीन अनुभव देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फ़िल्म का म्यूज़िक थमन एस ने कंपोज़ किया है। इस फ़िल्म को अक्किनेनी नागार्जुन और सूर्यदेवरा नागा वामसी ने प्रोड्यूस किया है। वहीं फिल्मी पेद्दी को बुची बाबू सना ने डायरेक्ट किया है और इसमें राम चरण मुख्य भूमिका में हैं साथ ही शिवा राजकुमार, जान्हवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी नज़र आएंगे। इस फ़िल्म को वेंकट सतीश किलारू ने अपने बैनर वृद्धि सिनेमाज़ के तहत जाने-माने प्रोडक्शन हाउस मैत्री मूवी मेकर्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है।

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