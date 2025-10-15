महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले अभिनेता पंकज धीर का निधन, प्रशंसकों में शोक की लहर

मुंबई। बीआर चोपड़ा (BR Chopra) की ‘महाभारत’ में कर्ण की भूमिका निभाने वाले अभिनेता पंकज धीर (Actor Pankaj Dheer) का 15 अक्टूबर को 68 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके पुराने दोस्त और सहकर्मी अमित बहल (Amit Behl) ने इस खबर की पुष्टि की। अभिनेता पंकज धीर (Actor Pankaj Dheer) के निधन की खबर सुनकर हर कोई हैरान है। उनका अंतिम संस्कार शाम 4:30 बजे मुंबई के विले पार्ले में किया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, पंकज को कैंसर था, लेकिन उन्होंने इससे जंग लड़ी। हालांकि, कुछ महीने पहले यह फिर से उभर आया और वह बेहद बीमार हो गए। इसके लिए उनकी एक बड़ी सर्जरी भी हुई थी। पंकज धीर ने हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियलों में काम किया। उन्हें चंद्रकांता, युग, द ग्रेट मराठा और बढ़ो बहू जैसे शोज में देखा गया। वे आशिक आवारा, सड़क, सोल्जर और बादशाह जैसी फिल्मों भी दिखे। पंकज का बेटा निकितिन धीर भी अभिनेता हैं। निकितिन की शादी कृतिका सेंगर से हुई है।

‘अर्जुन’ का किरदार निभाने वाले फिरोज खान, बोले- एक अच्छे दोस्त को खो दिया

इस खबर के सामने आने के बाद इंडस्ट्री के दोस्त और फैंस गहरे सदमे में है। महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाने वाले और पंकज के सह अभिनेता रहे फिरोज खान ने कहा कि ‘हां, यह सच है कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। व्यक्तिगत रूप से, मैंने एक बहुत ही अच्छे दोस्त को खो दिया है। वह बेहद अच्छे इंसान थे। मैं अभी भी सदमे में हूं और मुझे नहीं पता क्या कहना चाहिए? वह वाकई में एक अद्भुत व्यक्ति थे, फिलहाल मैं और अधिक कुछ नहीं कह सकता।

टेलिवीजन एसोसिएशन ने निधन पर जताया शोक

सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन (CINTAA) ने पंकज धीर की मौत पर शोक व्यक्त किया। एसोसिएशन की तरफ से ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि गहरे दुख और शोक के साथ हम यह बताना चाहते हैं कि हमारे ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन और CINTAA के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी श्री पंकज धीर जी का 15 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज शाम 4:30 बजे पवन हंस के पास, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई में किया जाएगा।