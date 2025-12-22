  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. ‘धुरंधर’ एक्टर आर माधवन के बगैर अनु​मति नाम का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्तित्व अधिकार सुरक्षा के लिए लगाई अंतरिम रोक

‘धुरंधर’ एक्टर आर माधवन के बगैर अनु​मति नाम का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्तित्व अधिकार सुरक्षा के लिए लगाई अंतरिम रोक

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने अभिनेता आर माधवन (Actor R Madhavan) के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक अंतरिम रोक आदेश पारित किया है। इसके तहत कमर्शियल इस्तेमाल (Commercial Use) के लिए 'धुरंधर' एक्टर की तस्वीरों और नाम का इस्तेमाल बिना इजाजत नहीं कर सकेंगे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने अभिनेता आर माधवन (Actor R Madhavan) के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक अंतरिम रोक आदेश पारित किया है। इसके तहत कमर्शियल इस्तेमाल (Commercial Use) के लिए ‘धुरंधर’ एक्टर की तस्वीरों और नाम का इस्तेमाल बिना इजाजत नहीं कर सकेंगे।

पढ़ें :- दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान को भेजा नोटिस, सात दिन के अंदर मांगा जवाब

आज सोमवार 22 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने अभिनेता आर. माधवन (Actor R Madhavan)  के व्यक्तित्व अधिकार की रक्षा की है। वेबसाइट्स को कमर्शियल फायदे (Commercial Gain) के लिए बिना इजाजत उनके नाम या तस्वीरों का इस्तेमाल करने पर रोक लगाई है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

'धुरंधर' एक्टर आर माधवन के बगैर अनु​मति नाम का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्तित्व अधिकार सुरक्षा के लिए लगाई अंतरिम रोक

'धुरंधर' एक्टर आर माधवन के बगैर अनु​मति नाम का नहीं कर सकेंगे...

‘रहमान डकैत’ अक्षय खन्ना के वायरल डांस पर शिल्पा शेट्टी ने थिरकाए कदम, देखें वायरल वीडियो

‘रहमान डकैत’ अक्षय खन्ना के वायरल डांस पर शिल्पा शेट्टी ने थिरकाए...

उर्फी जावेद के साथ मुंबई में क्या हुआ? बहन के साथ सुबह 5 बजे पहुंची Police Station

उर्फी जावेद के साथ मुंबई में क्या हुआ? बहन के साथ सुबह...

‘धुरंधर’ का बॉक्स ऑफिस पर नया बेंचमार्क, तीसरे वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी, इनको पछाड़कर रचा इतिहास

‘धुरंधर’ का बॉक्स ऑफिस पर नया बेंचमार्क, तीसरे वीकेंड पर सबसे ज्यादा...

हनी सिंह का नया गाना 'आदत'रिलीज, वाणी कपूर के साथ सिंगर ने किया शानदार डांस

हनी सिंह का नया गाना 'आदत'रिलीज, वाणी कपूर के साथ सिंगर ने...

VIDEO: पश्चिम बंगाल में भक्ति गीत गाते समय मशहूर भजन गायिका लग्नजिता चक्रवर्ती पर हुआ हमला, आरोपी महबूब मलिक गिरफ्तार

VIDEO: पश्चिम बंगाल में भक्ति गीत गाते समय मशहूर भजन गायिका लग्नजिता...