7 साल की उम्र में आदित्य नारायण ने भरा पहला टैक्स , बोले '' पैसों की वजह से आने लगा था घमंड , 75000 महीने का खर्च

बॉलीवुड सिंगर आदित्य नारायण जो की बहुत की कम उम्र से अपनी करियर की स्टार्टिंग किए थे। अदित्य सुभास घई के फिल्म में मात्र साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किए थे। वह फेमस इंडियन म्यूजिक ग्रुप ‘लिटिल वंडर्स ट्रूप’ का हिस्सा थे जिसके जरिए उन्होंने दुनिया भर में परफॉर्म कर अपनी पहचान बनाई और सात की उम्र में ही टैक्स भरने वालों की लिस्ट में शामिल हो गए। हाल ही में अदित्य ने अपने स्टार्टिंग जर्नी के फीस और काम को लेकर बात किए ।

‘सा रे गा मा पा चैलेंज’ की फीस

आदित्य नारायण हाल ही में भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट में नज़र आए ।जहां उन्होने अपने जीवन के बारे में बातया । पॉडकास्ट में जब उनसे शुरुआती दिनों की कमाई के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने बताया कि उन्हें होस्ट बनने का बड़ा मौका साल 2007 के सिंगिंग शो ‘सा रे गा मा पा चैलेंज’ से मिला, इसके लिए उन्हें तीन राउंड के ऑडिशन देने पड़े थे। आदित्य ने बताया कि उस समय उन्हें हर एपिसोड के लिए 7500 रुपये ऑफर किए गए थे. चूंकि वह एक साथ दो एपिसोड शूट करते थे, इसलिए उन्हें एक दिन में 15000 रुपये मिलते थे. महीने में वह लगभग 5 से 6 एपिसोड करते थे.आदित्य आगे बताते हैं कि चूंकि वह अपने पिता के साथ रहते थे, उनका कोई खर्च नहीं था, लेकिन अचानक वह महीने में 75000 रुपये खर्च करने लगे थे।

जब पैसों की वजह से घमड़ आने लगा

पॉडकास्ट में आदित्य ने आगे यह भी बताया कि अचानक मिली इतनी कमाई और फेम ने उनके स्वभाव पर असर डाला था। उनका एटीट्यूड पूरी तरह बदल गया था. वह मानते हैं कि उनमे थोड़ा ईगो और घमंड आ गया था. उन्होंने कहा कि वह उस समय सिर्फ 18 साल के थे और इतनी जल्दी शोहरत पा गए थे. आदित्य ने बताया कि उन्होंने कुल 52 एपिसोड किए और एक सीजन से ही लगभग 8 लाख रुपये कमाए. इस पर भारती ने उनकी टांग खींचते हुए कहा कि अब तो इतने पैसे में वह एक एपिसोड भी शूट नहीं करेंगे.

पैसों की अहमियत पर बोले आदित्य?

आदित्य यह बात मानते हैं कि शुरुआती दिनों में वह पैसों को लेकर बहुत लापरवाह थे, उन्होंने अपनी कमाई से एक पैसा भी नहीं बचाया. लेकिन जब शो का दूसरा सीजन आया और उनकी फीस बढ़ गई उन्हें हर एपिसोड के लिए 25000 रुपये मिलने लगे. जिसके बाद उन्हें पैसा बचाने की अहमियत समझ आई. आगे वह कहते हैं कि उस समय उनके और उनके पिता उदित नारायण के बीच भी एक मजेदार कंपटीशन चल रहा था क्योंकि वह जी चैनल पर होस्टिंग करते थे और पिता सोनी चैनल पर इंडियन आइडल के तीसरे सीजन को थे.

कब भरा पहला टैक्स?

आदित्य ने बताया कि उन्होंने टैक्स भरना काफी पहले ही शुरू कर दिया था इस बात का क्रेडिट वह अपने बचपन की कमाई को देते हैं. वह बताते हैं कि उन्होंने पहला टैक्स सात साल की उम्र में भरा था. वह कहते हैं कि उन्हें यह बात तो याद नहीं है कि उनके पास पैन कार्ड था या नहीं, लेकिन उन्होंने टैक्स जरूर दिया था.