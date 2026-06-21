नकली पनीर सेहत को पहुंचाता है नुकसान, ऐसे करें पहचान

Real vs Fake Paneer : पनीर खाने में स्वादिष्ट और जायकेदार लगती है। कई भारतीय परिवारों में पनीर व्यंजन की आम सामग्री है। यह एक स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर सामग्री है जो पनीर बटर मसाला जैसी मलाईदार करी से लेकर पनीर टिक्का या पालक पनीर जैसे हल्के व्यंजनों तक कृत्रिम सामग्री और हानिकारक रसायनों से बने नकली या मिलावटी पनीर की ओर रुख कर रहे हैं। नकली पनीर खाना सेहत के साथ खिलवाड़ है। सेहत को सीधा नुकसान पहुंचाती है। आइये जानते है असली और नकली पनीर के बीच अंतर।

असली पनीर

असली पनीर ताजे दूध को नींबू के रस, सिरके या साइट्रिक एसिड से फाड़कर बनाया जाता है। लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाले दूध से पनीर बनाना महंगा होता है।

नकली पनीर

नकली पनीर डिटर्जेंट, यूरिया, शैम्पू, कास्टिक सोडा और अन्य हानिकारक रसायनों को मिलाकर बनाया गया होता है।

एक बार मिलावटी पनीर खाने से दर्द हो सकता है, लेकिन बार-बार इसका सेवन हानिकारक है। नियमित रूप से मिलावटी पनीर खाने से आपको ये जोखिम हो सकते हैं।

नकली पनीर को पचाना अक्सर मुश्किल होता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले रसायनों या स्टार्च के कारण आपको पेट फूलना, गैस , पेट में ऐंठन या दस्त जैसी समस्या हो सकती है।

खाद्य विषाक्तता

डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा या यूरिया जैसे रासायनिक मिलावट के कारण उल्टी, बुखार, चक्कर आना और खाद्य विषाक्तता के समान लक्षण हो सकते हैं।

परीक्षण

1.उबाल परीक्षण

पनीर के एक टुकड़े को पानी में 5-10 मिनट तक उबालें।

असली पनीर सख्त लेकिन नरम रहेगा, और उसके आकार में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा।

नकली पनीर या तो रबर जैसा हो जाएगा या आंशिक रूप से घुल जाएगा, जिससे पानी धुंधला हो जाएगा।

2. आयोडीन परीक्षण (स्टार्च के लिए)

पनीर को मसलकर उसमें आयोडीन के घोल की 2-3 बूंदें मिलाएं।

मिलावट की पहचान रंग में बदलाव (नीला या काला हो जाना) से की जा सकती है।

3. उंगली रगड़ परीक्षण

पनीर के एक टुकड़े को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें।

असली पनीर थोड़ा दानेदार या नरम लगता है।