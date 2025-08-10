War 2: ‘वॉर 2’ की एडवांस बुकिंग शुरू, मेकर्स ने नए प्रोमो के साथ किया ऐलान, जानिए अब तक कितने टिकटों की बिक्री और कमाई

  1. हिन्दी समाचार
बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फिल्म वार 2  का बज़ बना हुआ है। इस फिल्म का फैंस  बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।फिल्म  ‘वार 2’  अब 14 अगस्त को सिनेमाघरों  में धूम मचाने को तैयार है। 'वॉर 2' साल 2025 की मच-अवेटेड फिल्मों में से एक हैं और इसकी इंडिया में एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है।हाल ही में  मेकर्स ने इसका  प्रोमो  रिलीज  के किया है, जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर धुआंधार एक्शन करते नजर आ रहे हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है और यह YRF के स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है। इस यूनिवर्स की अभी तक की सभी फिल्में हिट रही हैं। कुछ ऐसी ही उम्मीद ‘वॉर 2’ से लगाई जा रही है। इसमें जबर्दस्त एक्शन के साथ कहानी में ट्विस्ट भी देखने को मिलेंगे। ‘वॉर 2’ में ऋतिक और जूनियर एनटीआर एक-दूसरे से भिड़ते नजर आएंगे, जिसकी झलक इस नए प्रोमो में भी है।


‘वॉर 2’ की एडवांस बुकिंग

वहीं अगर फिल्म के  एडवांस बुकिंग की बात करें, तो इसकी आधिकारिक तौर पर शुरुआत होने से पहले ही इसने पहले दिन की प्री-सेल्स में कुछ ही घंटो में 9,000 से अधिक टिकटों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया। ‘कोईमोई’ की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले दिन सुबह 10 बजे तक ‘वॉर 2’ के 9300 हजार से अधिक टिकट बिक गए थे। कमाई के लिहाज से देखें तो इसने ब्लॉक सीटों को छोड़कर अन्य टिकटों की बिक्री से 36 लाख से ज्यादा की कमाई कर ली है।

