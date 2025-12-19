  1. हिन्दी समाचार
  3. Afghanistan earthquake : अफगानिस्तान आया भूकंप , जानें रिक्टर स्केल पर कितनी रही तीव्रता

अफगानिस्तान में एक बार फिर धरती कांपी है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई है। भूकंप से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है।

By अनूप कुमार 
