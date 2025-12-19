Afghanistan earthquake : अफगानिस्तान आया भूकंप , जानें रिक्टर स्केल पर कितनी रही तीव्रता

अफगानिस्तान में एक बार फिर धरती कांपी है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई है। भूकंप से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप 10 किमी की कम गहराई पर आया, जिससे आफ्टरशॉक्स की संभावना बढ़ गई।

जर्मन भूविज्ञान अनुसंधान केंद्र के अनुसार, शुक्रवार तड़के अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में 4.1 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया।

भूकंप सुबह 0539 जीएमटी पर आया, जिसका केंद्र उत्तरी शहर कुंदुज से 61 किलोमीटर (38 मील) दूर था और इसकी गहराई 10 किलोमीटर (6.2 मील) थी।

पिछले महीने, उत्तरी अफगानिस्तान के बल्ख, समंगन, सर-ए-पुल, बघलान और कुंदुज सहित प्रांतों में आए 6.3 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 27 लोग मारे गए और 956 लोग घायल हो गए।