Afghanistan earthquake : भूकंप के तेज झटके से हिला अफगानिस्तान ,जानें रिक्टर स्केल पर कितनी रही तीव्रता

अफगानिस्तान के सबसे बड़े शहरों में से एक मजार-ए-शरीफ के निकट सोमवार तड़के 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और लगभग 320 लोग घायल हो गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के खुल्म से 22 किलोमीटर पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम में 28 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप स्थानीय समयानुसार रविवार रात 12 बजकर 59 मिनट पर आया।

बचावकर्मी बचाव और राहत के कार्य में सक्रिय है। मलबे में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे है। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने पहले कहा था कि हताहतों और नुकसान का आकलन बाद में साझा किया जाएगा ।

यह भूकंप अगस्त में आए एक शक्तिशाली भूकंप और उसके बाद आए कई झटकों के कुछ ही महीने बाद आया है, जिसमें 2,200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऊबड़-खाबड़ पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा अफ़ग़ानिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा आपदा-प्रवण देशों में से एक है।

पूर्वी और उत्तर-पूर्वी अफ़ग़ानिस्तान, ख़ासकर पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीमाओं से लगे इलाके, तेज़ झटकों के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं।