  3. Afghanistan earthquake : भूकंप के तेज झटके से हिला अफगानिस्तान ,जानें रिक्टर स्केल पर कितनी रही तीव्रता

अफगानिस्तान के सबसे बड़े शहरों में से एक मजार-ए-शरीफ के निकट सोमवार तड़के 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और लगभग 320 लोग घायल हो गए।

By अनूप कुमार 
