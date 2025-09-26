बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बनने के बाद बोले सौरव गांगुली- कहा खेल की बेहतरी के लिए करूंगा काम

  1. हिन्दी समाचार
पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) के वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली ने खेल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया है। गांगुली ने कहा कि बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में, मैं खेल की बेहतरी के लिए काम करूंगा। बंगाल क्रिकेट संघ ने सोमवार को अपनी 94वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित की और सौरव गांगुली को सीएबी का नया अध्यक्ष घोषित किया।

नई दिल्ली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बंगाल क्रिकेट संघ (Bengal Cricket Association) के वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने खेल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया है। गांगुली ने कहा कि बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में, मैं खेल की बेहतरी के लिए काम करूंगा। बंगाल क्रिकेट संघ ने सोमवार को अपनी 94वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) आयोजित की और सौरव गांगुली को सीएबी का नया अध्यक्ष घोषित किया। एजीएम के दौरान, सीएबी के चुनाव अधिकारी सुशांत रंजन उपाध्याय ने गांगुली को सीएबी का नया अध्यक्ष, नीतीश रंजन दत्ता को सीएबी का नया उपाध्यक्ष, बबलू कोले को सीएबी का मानद सचिव, मदन मोहन घोष को सीएबी का नया संयुक्त सचिव और संजय दास को सीएबी का नया कोषाध्यक्ष घोषित किया।
गांगुली सोमवार को निर्विरोध सीएबी अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने अपने भाई स्नेहाशीष गांगुली (Snehasish Ganguly) की जगह ली, जो लगभग तीन साल से इस पद पर थे। एक हफ्ते पहले जब गांगुली ने अपना नामांकन दाखिल किया था, तब कोई अन्य उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा था। इसलिए गांगुली निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। गांगुली इससे पहले 2015 से 2019 तक सीएबी अध्यक्ष रहे। सीएबी के साथ अपना पिछला कार्यकाल पूरा करने के बाद, गांगुली ने 2019 में बीसीसीआई अध्यक्ष का पदभार संभाला और 2022 तक इस पद पर रहे, जिसके बाद रोजर बिन्नी ने उनका स्थान लिया। इस साल की शुरुआत में गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में भी फिर से नियुक्त किया गया था। उन्होंने पहली बार 2021 में यह पद संभाला था। दुर्गा पूजा उत्सव में भी शामिल हुए गांगुली ने अपने आवास पर एक पंडाल का उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर के सांस्कृतिक महत्व पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने कहा, “दुर्गा पूजा हमारा सबसे बड़ा त्योहार है और इसे राज्य में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है।

