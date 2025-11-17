कप्तान शुभमन गिल अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, पर दूसरे टेस्ट में खेलने मुश्किल

Shubman Gill Health Update: कोलकाता टेस्ट में मिली हार के बाद भारतीय टीम पर दूसरा टेस्ट जीतने का दबाव होगा। अगर अगला मैच वह हारते हैं या फिर मैच ड्रॉ रहता है तो मेजबान टीम के हाथों से सीरीज निकल जाएगी। लेकिन, इस मैच से पहले भारत के लिए एक राहत की खबर है। कप्तान शुभमन गिल को अस्पताल से छुट्टी मिल गयी है। हालांकि, वह दूसरे टेस्ट में उपलब्ध होंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है।

दरअसल, भारतीय कप्तान शुभमन गिल को रविवार को कोलकाता के एक अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। गर्दन की चोट के कारण उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाहर होना पड़ा था। उनकी गैर-मौजूदगी में टीम को एक कम खिलाड़ी के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ी थी और टीम 124 रनों के लिए लक्ष्य का पीछा करते हुए 93 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गयी थी। मुख्य कोच गौतम गंभीर ने माना कि गिल की अनुपस्थिति ने भारत के लक्ष्य का पीछा करने की प्रक्रिया को बुरी तरह प्रभावित किया। गंभीर ने कहा, “यह मुश्किल था क्योंकि हमें हमेशा पता था कि हम एक विकेट से पिछड़ रहे हैं।”

गिल की फिटनेस को लेकर अभी भी सवाल

रिपोर्ट्स की मानें तो भारतीय कप्तान शुभमन गिल को कोलकाता के वुडलैंड्स मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने हार के तुरंत बाद उनसे अस्पताल में मुलाकात की थी। हालांकि, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद गिल के दूसरे टेस्ट में खेलने पर सस्पेंस है, क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें रिकवरी के दौरान व्यावसायिक हवाई यात्रा से बचने की सलाह दी है। ऐसे में गुवाहाटी के लिए बुधवार को टीम के साथ उड़ान में उनके शामिल होने की संभावना कम है।

माना जा रहा है कि अगर गिल समय पर वापसी नहीं कर पाते हैं, तो भारत बी साई सुदर्शन या देवदत्त पडिक्कल पर दांव लगा सकता है। सुदर्शन ने पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ प्रभावित किया था, लेकिन हाल ही में भारत ए के लिए संघर्ष किया, जबकि पडिक्कल की हालिया वापसी मामूली रही है। वहीं, टीम की कमान ऋषभ पंत के हाथों में रहेगी। बता दें कि दूसरा टेस्ट मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।