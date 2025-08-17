Elvish Yadav के बाद ये YouTubers हैं गैंगस्टरों के निशाने पर, खुलेआम दी धमकी

बिगबॉस ओटीटी 2 के विनर और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर रविवार सुबह गोलीबारी की गई। एल्विश के गुरुग्राम वाले घर पर आज सुबह 5.30 से 6 बजे के बीच 3 बाइक सवार बदमाशों ने 20 से 24 राउंड फायरिंग की। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से भाग निकले। घटना की पता चलते ही गुरुग्राम पुलिस इन हमलावरों की तलाश कर रही थी लेकिन तलाश करने से पहले ही इस मामले की ज़िम्मेदारी 2 गैंगस्टरों ने हमले की जिम्मेदारी ली। गैंगस्टरों ने सिर्फ हमले की ज़िम्मेदारी ही नहीं लिया बल्कि ये भी बताया कि उन्होंने एल्विश पर ये हमला क्यों करवाया। इसके साथ ही उन्होंने कुछ और यूट्यूबर्स पर हमला करने की धमकी दी है।

एल्विश को दिया परिचय

एल्विश के घर पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी ‘भाऊ गैंग’ के गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया और भाऊ रिटोलिया ने ली है। गैंगस्टर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हमले की जिम्मेदारी ली और बताया कि एल्विश यादव पर क्यों किया? उन्होंने इस पोस्ट में लिखा कि एल्विश यादव के घर पर आज जो गोली चली है, वो हम लोगों ने यानी नीरज फरीदपुर और भाऊ रितोलिया ने चलवाई है। आज हमने एल्विश को अपना परिचय दे दिया है। एल्विश जैसे लोगों ने सट्टे का प्रमोशन करके बहुत से घरों को बर्बाद कर दिया है।विदेश में बैठे गैंगस्टर भाऊ रिटोलिया और नीरज फरीदपुरिया ने एल्विस यादव के घर फायरिंग की जिम्मेदारी ली

ये भी हैं गैंगस्टर्स के निशाने पर

इस पोस्ट में गैंगस्टर्स ने आगे बताया कि उनके निशाने पर एल्विश के अलावा कुछ और यूट्यूबर्स भी हैं। पोस्ट में लिखा है कि सभी इंफ्लूएंसर और यूट्यूबर को वार्निंग है कि अगर अब वो सोशल मीडिया पर सट्टे का प्रमोशन करते हुए दिख गए, तो उनके पास गैंग की कॉल या फिर हमारी गोली कभी भी आ सकती है। इसलिए ये जो भी सट्टे का प्रमोशन करते हैं, वो तैयार हो जाएं।