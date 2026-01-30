  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शशि थरूर ने खोला राज, कैसे बनाई गई उनकी भाजपा समर्थक नेता की छवि

राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शशि थरूर ने खोला राज, कैसे बनाई गई उनकी भाजपा समर्थक नेता की छवि

कांग्रेस आलाकमान और शशि थरूर (Shashi Tharoor) के बीच लंबे वक्त से चल रहा मनमुटाव अब दूर हो चुका है। एक दिन पहले यानी 29 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से मुलाकात की।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। कांग्रेस आलाकमान और शशि थरूर (Shashi Tharoor) के बीच लंबे वक्त से चल रहा मनमुटाव अब दूर हो चुका है। एक दिन पहले यानी 29 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से मुलाकात की। बैठक के बाद शशि थरूर (Shashi Tharoor)  ने खुशी जाहिर की। हालांकि कहीं ना कहीं इन सबकी वजह थरूर के हालिया बयान और सोशल मीडिया पोस्ट माने जा रहे थे, लेकिन अब थरूर ने कथित भाजपा समर्थित बयानों पर चुप्पी तोड़ी है और भाजपा (BJP) की ओर झुकाव दिखने वाली अटकलों पर करारा जबाव दिया है।

पढ़ें :- UP PCS Transfer : योगी​ सरकार ने देर रात गोरखपुर, मथुरा समेत छह जिलों पीसीएस अधिकारियों का किया तबादला, जानें किसको कहां मिली तैनाती?

कैसे बना गया भाजपा समर्थक?

दिल्ली से तिरुवनंतपुरम लौटे शशि थरूर (Shashi Tharoor)  ने शुक्रवार को मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि कुछ मुद्दों पर उनके रूख को मीडिया ने भाजपा समर्थक के तौर पर देखा होगा, लेकिन उन्होंने इसे हमेशा सरकार समर्थक या भारत समर्थक के तौर पर ही देखा है।

थरूर बोले-देश की बात करना है पसंद

कांग्रेस के दिग्गज नेता थरूर ने कहा कि उन्होंने पहले भी यह साफ किया है कि कुछ अंतरराष्ट्रीय मामलों पर उन्हें राजनीति के बारे में बात करना पसंद नहीं है। इसके बजाय वह देश के बारे में बात करना पसंद करते हैं। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, मैंने हमेशा ऐसा ही कहा है।

पढ़ें :- केरल विधानसभा चुनाव में यूडीएफ कैंपेन का नेतृत्व करेंगे शशि थरूर, खरगे-राहुल से मुलाकात के बाद मिली बड़ी जिम्मेदारी

पार्टी के रुख से अलग की थी टिप्पणी

दरअसल, पिछले साल भारत-पाकिस्तान संघर्ष और पहलगाम हमले के बाद कूटनीतिक बातचीत पर उनकी टिप्पणियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। उनकी टिप्पणियां कांग्रेस के रुख से अलग थीं और कई पार्टी नेताओं ने उन पर निशाना साधते हुए उनके इरादों पर सवाल उठाए थे। हालांकि थरूर ने पत्रकारों से बात करते हुए यह भी माना कि पार्टी के सदस्य को पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए।

मैं कांग्रेस में रहूंगा, कहीं नहीं जा रहा : थरूर

उन्होंने कहा कि मैं हमेशा संसद में पार्टी के साथ खड़ा रहा हूं और इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।’ वहीं जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वह साफ तौर पर कह सकते हैं कि वह कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे, तो थरूर ने कहा कि मैं कह सकता हूं कि मैं कांग्रेस में रहूंगा और कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं (केरल में) चुनाव कैंपेन का हिस्सा बनूंगा और यूडीएफ (UDF) की जीत के लिए काम करूंगा।’ इसी के साथ उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि लेकिन, मुझसे ऐसे बयान देने के लिए क्यों कहा जा रहा है?’

थरूर ने गुरुवार को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Party President Mallikarjun Kharge) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि सब ठीक है और हम सब एक ही मत पर काम कर रहे हैं। बता दें कि थरूर हाल ही में कोच्चि में एक कार्यक्रम में उनके साथ किए गए बर्ताव और केरल में कुछ नेताओं द्वारा उन्हें किनारे करने की कोशिशों से नाराज थे।

पढ़ें :- महात्मा गांधी एक सोच हैं- जिसे कभी एक साम्राज्य, एक नफ़रत की विचारधारा और अहंकारी सत्ता ने मिटाने की असफल कोशिश की : राहुल गांधी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी और गृहमंत्री को लेकर कही बड़ी बात, कहां- नए नियम सनातन धर्म को बांटने वाले थे

UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह...

राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शशि थरूर ने खोला राज, कैसे बनाई गई उनकी भाजपा समर्थक नेता की छवि

राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शशि थरूर ने खोला राज, कैसे...

उड़ान से ठीक पहले बदला गया था डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन का पायलट, चौकाने वाली वजह आई सामने

उड़ान से ठीक पहले बदला गया था डिप्टी सीएम अजित पवार के...

माघी पूर्णिमा स्नान के लिए ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य को मनाने में जुटे अफसर, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने रखी ये शर्तें

माघी पूर्णिमा स्नान के लिए ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य को मनाने में...

केरल विधानसभा चुनाव में यूडीएफ कैंपेन का नेतृत्व करेंगे शशि थरूर, खरगे-राहुल से मुलाकात के बाद मिली बड़ी जिम्मेदारी

केरल विधानसभा चुनाव में यूडीएफ कैंपेन का नेतृत्व करेंगे शशि थरूर, खरगे-राहुल...

Gold-Silver Rates Today : सोना और चांदी की कीमतें शुक्रवार को धड़ाम, सिल्वर 24000 रुपये तक टूटी, गोल्ड 8000 रुपये हुआ सस्ता

Gold-Silver Rates Today : सोना और चांदी की कीमतें शुक्रवार को धड़ाम,...