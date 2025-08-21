रामनगरी अयोध्या पहुंच कर रवीना टंडन ने रामलला और हनुमानगढ़ी के किए दर्शन, जय श्री राम का किया उद्घोष

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में गुरुवार को एक खास दृश्य देखने को मिला। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन (Raveena Tandon) अयोध्या पहुंची तो उनके मुख में “राम” और गले में “जय श्री राम” (Jai Shri Ram) का भाव साफ झलक रहा था। इस दौरान रवीना टंडन ने श्रीरामलला के दरबार में हाजिरी लगाई और विधिवत दर्शन-पूजन किया, जहां जय श्री राम का उद्घोष किया और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की।

इसके बाद वे हनुमानगढ़ी मंदिर (Hanuman Garhi Temple) भी गईं और वहां भी आस्था के साथ पूजा-अर्चना की। जैसे ही पवन पुत्र हनुमान के दरबार में पहुंचे, वैसे ही रवीना टंडन (Raveena Tandon) भावविभोर हो गईं। दर्शन-पूजन के दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए थे। हजारों भक्तों की भीड़ के बीच जब रवीना मंदिर पहुंचीं, तो श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। रामलला के दर्शन करने के बाद अभिनेत्री ने भावुक होकर “जय श्रीराम” का नारा लगाया, जिससे पूरा परिसर गूंज उठा।

➡️फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने आज #अयोध्या में हनुमानगढ़ी में माथा टेका और फिर रामलला के दरबार में दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लिया।

➡️उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके प्रयासों से ही अब रामजी के दर्शन इतने सहज और सुलभ हो पाए हैं। pic.twitter.com/bnxasRVQn7 — AIR News Lucknow (@airnews_lucknow) August 21, 2025

अभिनेत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अयोध्या का विकास बेहद प्रशंसनीय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि आज अयोध्या विश्व स्तर पर एक भव्य और दिव्य स्वरूप में उभर रही है। रवीना टंडन ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। रामनगरी में रवीना टंडन के दर्शन-पूजन के दौरान भक्तों ने भी उनके साथ “जय श्रीराम” का उद्घोष किया। पूरे माहौल में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला।