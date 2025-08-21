  1. हिन्दी समाचार
  3. रामनगरी अयोध्या पहुंच कर रवीना टंडन ने रामलला और हनुमानगढ़ी के किए दर्शन, जय श्री राम का किया उद्घोष

रामनगरी अयोध्या में गुरुवार को एक खास दृश्य देखने को मिला। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन (Raveena Tandon) अयोध्या पहुंची तो उनके मुख में "राम" और गले में "जय श्री राम" (Jai Shri Ram) का भाव साफ झलक रहा था।

By संतोष सिंह 
Updated Date

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में गुरुवार को एक खास दृश्य देखने को मिला। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन (Raveena Tandon) अयोध्या पहुंची तो उनके मुख में “राम” और गले में “जय श्री राम” (Jai Shri Ram) का भाव साफ झलक रहा था। इस दौरान रवीना टंडन ने श्रीरामलला के दरबार में हाजिरी लगाई और विधिवत दर्शन-पूजन किया, जहां जय श्री राम का उद्घोष किया और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की।

इसके बाद वे हनुमानगढ़ी मंदिर (Hanuman Garhi Temple) भी गईं और वहां भी आस्था के साथ पूजा-अर्चना की। जैसे ही पवन पुत्र हनुमान के दरबार में पहुंचे, वैसे ही रवीना टंडन (Raveena Tandon) भावविभोर हो गईं। दर्शन-पूजन के दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए थे। हजारों भक्तों की भीड़ के बीच जब रवीना मंदिर पहुंचीं, तो श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। रामलला के दर्शन करने के बाद अभिनेत्री ने भावुक होकर “जय श्रीराम” का नारा लगाया, जिससे पूरा परिसर गूंज उठा।

अभिनेत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अयोध्या का विकास बेहद प्रशंसनीय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि आज अयोध्या विश्व स्तर पर एक भव्य और दिव्य स्वरूप में उभर रही है। रवीना टंडन ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। रामनगरी में रवीना टंडन के दर्शन-पूजन के दौरान भक्तों ने भी उनके साथ “जय श्रीराम” का उद्घोष किया। पूरे माहौल में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

