बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद राजनीति में फिर हलचल मच गई है। पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी एनडीए में उठा पटक शुरू हो चुकी है। शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाईटेड के सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बिहार की राजधानी पटना में तलब किया है। पटना में हो रही इस बैठक में सरकार बनाने को लेकर चर्चा होगी। बता दे कि बैठक को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

जनता दल यूनाईटेड के पार्टी सूत्रों ने बताया कि आने वाले 24 घंटे के अंदर एक विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को पटना तलब किया है। बता दे कि इस बैठक में सरकार गठन की प्रक्रिया, गठबंधन समन्वय और आगामी प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। बता दे कि एनडीए ने विधानसभा चुनाव में बिहार में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। पूर्ण बहुमत के बाद भी लोगों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी को लेकर पटना में जेडीयू के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई गई है। इसी बीच भाजपा नेता और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई इफ और बट नहीं है। नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश थे और रहेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री का कोई वेकेंसी नहीं है और जल्द ही सभी लोगों को खुशखबरी दी जाएगी।