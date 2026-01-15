  1. हिन्दी समाचार
  3. न्यूजीलैंड से करारी हार के बाद पूर्व क्रिकेटर श्रीकांत ने रवींद्र जडेजा को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- टीम को अक्षर पटेल की जरुरत

पूर्व भारतीय क्रिकेटर क्रिस श्रीकांत ने कहा कि भारत के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा 50 ओवर के फॉर्मेट में यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि अटैक करें या डिफेंस करें। उन्होंने तीन स्पिनर और तीन पेसर खिलाने का सुझाव दिया और सवाल किया कि बॉलिंग ऑलराउंडर का मीडियम पेसर होना क्यों ज़रूरी है। श्रीकांत की ये टिप्पणियां गुरुवार को राजकोट में भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड की सात विकेट से जीत के बाद आई हैं।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर क्रिस श्रीकांत (Former Indian cricketer Kris Srikkanth) ने कहा कि भारत के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (All-rounder Ravindra Jadeja) 50 ओवर के फॉर्मेट में यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि अटैक करें या डिफेंस करें। उन्होंने तीन स्पिनर और तीन पेसर खिलाने का सुझाव दिया और सवाल किया कि बॉलिंग ऑलराउंडर (Bowling all-rounder) का मीडियम पेसर होना क्यों ज़रूरी है। श्रीकांत की ये टिप्पणियां गुरुवार को राजकोट में भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड (New Zealand) की सात विकेट से जीत के बाद आई हैं।

पढ़ें :- भारत ने न्यूजीलैंड को दिया 285 रनों का लक्ष्य, KL राहुल का यादगार शतक

श्रीकांत ने ऑलराउंडर अक्षर पटेल (All-rounder Axar Patel) को वनडे टीम में वापस लाने की अपील की। ​​उन्होंने व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में पटेल के शानदार रिकॉर्ड की भी तारीफ की। जडेजा मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक हैं। लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि क्या करना है। वह भी दो मन में फंसे हुए हैं। हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट मिलना नामुमकिन है। आप नहीं ढूंढ सकते। आज के मैच के लिए अक्षर एक आदर्श उम्मीदवार होते। आज छठे गेंदबाज की कमी खल रही थी। श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल चीकी चीका पर कहा कि अक्षर का रिकॉर्ड शानदार है। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेली और बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है। उन्होंने हमारे लिए टी20 वर्ल्ड कप जीता। उन्होंने आगे कहा कि वाशिंगटन सुंदर के न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से बाहर होने के बाद, जडेजा स्पिनर कुलदीप यादव के साथ टीम में एकमात्र स्पिन ऑलराउंडर बचे हैं। जडेजा 50 ओवर के फॉर्मेट में अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दो वनडे में विकेट लेने में नाकाम रहे और दोनों मौकों पर बल्ले से भी फ्लॉप रहे। भारत अब रविवार को इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम (Holkar Cricket Stadium) में सीरीज के निर्णायक मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगा।

