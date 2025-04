Pahalgam Attack: पहलगाम आतंकी हमले के बाद फवाद खान की अबीर गुलाल को बायकॉट करने की मांग

#BoycottAbirGulaal: पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आतंकियों ने हिन्दुओं से धर्म पूछ-पूछकर उन्हें गोली मारी है, जिसके बाद देशभर में काफी गुस्सा हैं। देशवासी लगातार भारतीय सरकार से आतंकियों का इलाज करने की गुहार लगा रहे हैं ताकि भविष्य में किसी की हिम्मत न हो कि वो भारतवासियों पर इस तरह से जुल्म कर सके। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का गुस्सा वाणी कपूर (Vaani Kapoor) और फवाद खान (Fawad Khan) की अपकमिंग फिल्म अबीर गुलाल (Abir Gulaal) पर भी बरस रहा है। बीती रात से ही भारतीय अबीर गुलाल को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं।

अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि फिल्म अबीर गुलाल को बायकॉट करने की मांग क्यों हो रही है तो बता दें कि इसमें पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म अबीर गुलाल के ऐलान के बाद से ही लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लोगों का गुस्सा चरम पर है और वो लगातार इस फिल्म को बैन करने की मांग उठा रहे हैं।

Still in favor of Pakistani actors in Indian cinema? Are we still going to allow movies like Abir Gulaal to be made in India with Pakistani actors? #PahalgamTerrorAttack #Kashmir #Pahalgam

— Avi Nash (@avinashpattnaik) April 23, 2025